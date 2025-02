Graban a agente de la PNC pidiendo "mordida"

-

En redes sociales circula un video en el que se observa que un agente de la Policía Nacional Civil pide "mordida" a un guatemalteco.

Te interesa: Las llamadas falsas que recibe la PNC al 110

En el video se observa a un agente de la PNC diciendo a un guatemalteco que le entregue Q5 mil para dejarlo ir, porque de lo contrario tendría que continuar con el procedimiento y le consignaría la motocicleta.

La víctima le indica que no tiene ese dinero porque tenía poco tiempo de trabajar, pero el policía le dice que no es una exigencia, solo algo que él puede decidir. "Si otro día nos topamos en la calle, ni te conozco ni me conoces", le dice el policía.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, publicó el video para repudiar el hecho y aseguró que pidió a la Inspectoría de la PNC investigar el hecho.

"He dado órdenes a Inspectoría General para que inmediatamente realice las diligencias para proceder en su contra. Seremos contundentes y será un ejemplo para el resto de la fuerza policial", aseguró el funcionario.

@PNCdeGuatemala me ha compartido este vídeo de un mal agente que actúa deplorablemente en contra de un ciudadano.



He dado órdenes a Inspectoría General para que inmediatamente realice las diligencias para proceder en su contra.

Seremos contundentes y será un ejemplo para el… pic.twitter.com/924I9LuSkR — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) February 22, 2025

Mientras la Inspectoría General de la PNC aseguró que ya le da seguimiento a la denuncia y que ha iniciado con los procesos de investigación.

Aseguran que el hecho fue en Jocotenango, Sacatepéquez.