Detienen a jugador del Manchester United por cargos de violación y agresión

La Policía británica anunció este domingo la detención por violación y agresión, después de las acusaciones lanzadas por su pareja en las redes sociales contra el jugador del Manchester United Mason Greenwood.

En su comunicado, la Policía de Mánchester indicó que tras haber sido informada de las acusaciones de agresión publicadas en las redes sociales, Harriet Robson, su pareja, un joven de una veintena de años fue detenido por delitos de violación y agresión y será interrogado, aunque sin nombrar al jugador, que ya fue suspendido "hasta nueva orden" por su club.

Horas antes, la mujer publicó en su cuenta de Instagram videos, fotografías y un mensaje de audio, en los que aparece con la cara ensangrentada y golpes por todo el cuerpo, acompañados por el mensaje: "Para todos aquellos que quieren saber lo que Mason Greenwood me hace realmente".

En un primer comunicado, el Manchester United informó: "Estamos al corriente de las imágenes y de las acusaciones que circulan en las redes sociales" y advirtió que "el Manchester United no tolera ningún tipo de violencia".

Harriet Robson denunció en redes sociales la agresión sufrida por Greenwood.

Poco después, en un segundo comunicado, el club informó que el delantero de 20 años "no volverá a entrenarse ni jugar partidos hasta nueva orden". Promesa del fútbol británico, el joven internacional inglés ha disputado esta temporada 18 partidos y anotado 5 goles en la Premier League.

Greenwood fue a veces considerado como "el nuevo Wayne Rooney", sobre todo cuando en la temporada 2019-2020 se convirtió en el tercer futbolista en la historia del United en marcar 17 o más goles en una temporada con menos de 20 años. Los otros dos fueron George Best y el propio Rooney.

Su explosividad, su potencia de disparo y su juego con ambos pies llevaron al seleccionador Gareth Southgate a convocarle para la disputa en septiembre pasado de partidos de la Liga de Naciones.