Luis Grijalva: “No pensé que iba a llegar a la final este año”

El atleta guatemalteco reveló algunos detalles de su condición durante la final de los 5,000 metros planos y cómo llegó hasta este momento histórico.

Luis Grijalva estuvo a menos de un segundo de conseguir una medalla para Guatemala en el Mundial de Atletismo que se celebró en Oregón.

El representante nacional llegó en el cuarto lugar luego de un impresionante regreso de casi cinco posiciones atrás para poner de pie a los guatemaltecos.

En declaraciones de World Athletics, Grijalva reveló que fue muy especial para él estar entre los mejores del mundo.

“Honestamente, se sintió un poco fácil. Me sentí bien. El año pasado estuve muy contento de calificar a Tokio, pero parecía más un espectador. Creo que este año, con un poco de esfuerzo y madurez, me sentí con más confianza. Me impresioné, me sentía muy bien, hacía mucho calor, pero no se sentía tanto”, destacó.

Además, resaltó la importancia que un dreamer guatemalteco se haya colocado en el cuarto lugar del certamen mundial.

Luis Grijalva es el cuarto mejor del mundo!



Tras un regreso impresionante en la última vuelta, Luis Grijalva escaló hasta el cuarto lugar de la final de 5,000 metros planos en el Mundial de Atletismo @soy_502 pic.twitter.com/67TaLILUkB — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) July 25, 2022

“Es muy especial, nunca había pensado en conseguir el cuarto lugar o estar tan cerca de una medalla. Para ser honesto, no pensé que iba estar en la final este año. Tuve un gran esfuerzo, en junio estaba muy enfermo y me dio un bajón para tratar de volver a sentirme seguro. Es muy especial representarme a mí, a 600 mil dreamers, pero 14 millones de personas de Guatemala, y también a toda Centroamérica”, recalcó.

Vacaciones

Tras un gran año, Grijalva dijo que se tomará un tiempo para recuperarse del esfuerzo que ha puesto durante la temporada.

“Voy a empezar mis vacaciones haciendo algunas caminatas, ir a algún bonito lugar, pero ponerme en el mapa. Apenas llegué de Oslo y Estocolmo. Creo que el crédito es de Mike Smith (entrenador) por ayudarme para llegar aquí", concluyó.