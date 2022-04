¿Qué es grooming?, práctica de la que acusa Sasha a Luis De Llano

En la reciente publicación de Sasha Sokol donde dio más detalles del abuso del que fue víctima por parte del productor Luis de Llano cuando tenía 14 años, ella comentó que sufrió grooming, ¿qué es?

La cantante mantuvo un vínculo sentimental con el productor cuando era menor de edad y él tenía 39, recientemente afirmó que llevaría al productor a tribunales.

¿De qué acusa Sasha a Luis de Llano?



La exTimbiriche escribió en sus redes sociales que el productor se acercó a ella cuando tenía 14 años y debido a que él era una figura de poder y fue preparando todo para que la relación llegara más allá, ella cayó en su red.

Sus papás se enteraron de la relación dos años después, cuando ella tenía 16 y se negaron, según comentó, ellos acudieron a abogados que no los asesoraron bien e incluso les infundieron miedo debido a la falta de regulación de esos delitos.

“Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad”, explicó.

¿Qué es el grooming?

Sasha definió en su relato que el tipo de acoso que sufrió fue grooming, una serie de conductas emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad, con el fin de abusar sexualmente de él.

Esta acción la condujo a tener relaciones sexuales con él. “Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo”, escribió.

Según la organización Save The Children, el grooming y el online grooming son formas delictivas de acoso en donde un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para que no reconozca que está siendo violentado. Posteriormente llega el involucramiento a un nivel sexual (tanto una conversación, como envío de material íntimo o encuentro sexual, luego se hace sentir a la víctima como la culpable de lo ocurrido para persuadir a que no diga nada.

“Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad”, explican.

El grooming está tipificado como delito en el Estado de México desde las reformas al Código Penal del Estado de México en 2021 y tiene una sanción de hasta 16 años de prisión y 800 días multa.