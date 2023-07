GTA VI se convertirá en el videojuego más caro de todos los tiempos

-

Revelan el presupuesto otorgado para el desarrollo del videojuego Grand Theft Auto VI.

La serie 'Grand Theft Auto' es una de las franquicias de videojuegos más aclamadas de todos los tiempos, a pesar de que ya han pasado más de 10 años desde el lanzamiento de la última entrega.

Los fanáticos todavía no pueden superar la quinta edición y se espera que el lanzamiento de GTA 6 supere importantes récords de ventas, que ya ha comenzado a crear su propia historia.

GTA VI es uno de los títulos más esperados por toda la comunidad "gamer", y con toda razón, ya que se convertirá en el videojuego más caro de todos los tiempos.

Según diversas fuentes especializadas, la producción "GTA VI costará 2 mil millones de dólares y ha estado en desarrollo desde 2015, lo que lo convierte en el videojuego más caro de todos los tiempos".

Lo más impresionante de todo es que Rockstar, la desarrolladora del videojuego, "esperaría recaudar la mitad de la inversión con la primera semana del videojuego en el mercado internacional".

Según los datos oficiales, el juego predecesor, GTA V, costó 260 millones de dólares, por lo que la inversión para GTA VI sería diez veces mayor, demostrando la ambición que se tiene con este proyecto.

Se espera que a finales de 2023 llegue el primer tráiler oficial de GTA VI, entre los meses de noviembre y diciembre. Aunque los expertos apuntan a que será en la gala de 'The Game Awards 2023'.