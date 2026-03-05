El guardia de seguridad privada que abusó de varias mujeres

El agente utilizaba un arma para intimidar a sus víctimas.
Un agente de seguridad privada fue capturado mientras salía de la empresa para la cual trabajaba en San José, Escuintla.
El ahora detenido, identificado como Juan Felipe Sicán Villalta, de 21 años, es señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres.
Según agentes de la Policía Nacional Civil, al momento de su captura se le decomisó una escopeta calibre 12 milímetros, una pistola 9 milímetros, por las que no presentó ningún documento, y dos teléfonos celulares.
Autoridades afirman que el señalado utilizaba su arma de fuego para intimidad a sus víctimas.
La primera denuncia se presentó en el 2025, la cual fue clave para lograr la detención del supuesto agresor sexual.