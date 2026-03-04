Versión Impresa
Agustín, el joven que salió a correr y fue hallado sin vida dentro de una bolsa

  • Por Jessica González
04 de marzo de 2026, 13:35
Su familia reportó su desaparición en redes sociales. (Foto: redes sociales)

Luego de varios días de búsqueda, fue hallado sin vida. 

Como Agustín Saúl Rafael Domínguez, de 21 años, fue identificado el joven que fue localizado dentro de una bolsa plástica. 

El hallazgo se registró en el kilómetro 25, sector conocido como Vuelta al Lago, jurisdicción de Villa Canales.

Según las investigaciones, Rafael salió a correr la tarde del sábado 21 de febrero, pero no regresó a casa. 

Desde entonces, su familia alertó en redes sociales sobre su desaparición, informando que fue visto por última vez en la carretera que conduce a Villa Canales.

Sin embargo, tras varios días de búsqueda, fue localizado sin vida

Autoridades investigan el hecho.

