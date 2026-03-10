Guardiola: "¿Consejo a Arbeloa? Se los doy a gente que conozco"

-

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que su equipo afronta el duelo de Liga de Campeones frente al Real Madrid en mejores condiciones que la temporada anterior. El entrenador recordó que en la campaña pasada el conjunto inglés llegó a esa eliminatoria con varias bajas importantes por lesión, lo que condicionó su rendimiento.

Durante su comparecencia ante los medios, Guardiola expresó su confianza en el momento actual del equipo. "Llegamos mejor que la pasada temporada, con bastantes bajas. Llegar a semifinales o a la final sin ser cómo eres no puede ser, aunque puedes tener suerte. Tienes que ceñirte a tu esencia, a lo que eres, y pensar que mereces estar en la siguiente ronda. Si somos nosotros mismos y nos eliminan, felicitaremos al rival y lo intentaremos el año que viene", afirmó.

El Manchester City visitará este miércoles el estadio Santiago Bernabéu, un escenario en el que Guardiola considera fundamental mantener la identidad futbolística del equipo. El técnico insistió en que sus jugadores deben centrarse en su estilo habitual y afrontar el reto con personalidad.

"El las emociones aparecen cuando juegas mal o el oponente juega mejor. No es la primera vez que estamos aquí, hemos venido muchas veces. Las emociones en esta competición son muy importantes. Tienes que enfrentarte al partido, mirar al oponente a los ojos e ir a por ellos. La clave es ser fiel a lo que eres cuando juegas en un gran estadio, sabiendo que esto es un partido a 180 minutos", analizó.

En otro momento de la rueda de prensa, Guardiola evitó dar consejos a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid. El catalán explicó que solo suele ofrecer recomendaciones a personas con las que ha trabajado o tiene una relación cercana. "Las recomendaciones se las hago a gente con los que hemos vivido juntos, le doy consejos a la gente que conozco", señaló.

También respondió a las palabras del técnico madridista, quien había comentado horas antes que esperaba "alguna sorpresa" por parte del Manchester City en el partido.

"Es la primera vez que juego contra Álvaro. Nos conocemos bien. Hay algunos ajustes que tenemos que hacer, pero no, no habrá sorpresas", concluyó.