Poesía como libertad: El impacto eterno de Luz Méndez de la Vega en 2026

Luz Méndez de la Vega transformó las letras centroamericanas. Conoce sus obras, sus exilios y el impacto de esta pionera de la literatura guatemalteca.

Luz Méndez de la Vega, nacida el 2 de septiembre de 1919 en Retalhuleu, no fue solo una poeta; fue la voz que rompió el silencio de las mujeres guatemaltecas en el siglo XX.

Feminista, académica, periodista y dramaturga, su legado es una columna vertebral para la literatura centroamericana.

Estudio su doctorado en la Usac, posteriormente en España. (Foto:Fotografías Antiguas de Guatemala y más)

Su vida estuvo marcada por la historia desde el inicio, pues fue concebida y nació en plena efervescencia de las protestas que llevaron a la caída de Manuel Estrada Cabrera. Menos de tres años después, partió junto con su familia al exilio en Tapachula, México, donde empezó a ir a la escuela y aprendió a utilizar la máquina de escribir de su padre, José Méndez Valle.

Circunstancias inesperadas la llevaron a conocer a grandes figuras de la literatura, como a la chilena Gabriela Mistral, durante su segundo exilio familiar en El Salvador, así como al aviador y novelista Antoine de Saint-Exupéry, cuando el autor de El Principito estuvo de paso por Guatemala.

Nació el 2 de septiembre de 1919 en Retalhuleu. (Foto: Cultura Histórica Guatemalteca C.A.

Creció en una época en la que las mujeres tenían espacios limitados en la vida pública; sin embargo, su intelecto la llevó a estudiar en instituciones de prestigio, obteniendo un Doctorado en Letras en la Universidad de San Carlos y realizando estudios de posgrado en Madrid, España.

Acontecimientos como la caída de Ubico, el estallido del Conflicto Armado Interno y el terremoto de 1976, por el cual participó en las brigadas de alivio para comunidades rurales, fueron hilos que entretejieron su vida, que incluyó la creación de grupos literarios, como el mítico Rin 78 y la compañía de teatro GADEM.

https://www.youtube.com/watch?v=0hLXCs8W-zw

Fue catedrática universitaria y una de las primeras mujeres en ingresar a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Se dedicó a investigar y rescatar la obra de mujeres olvidadas en la historia literaria del país, como Sor Juana de Maldonado.

Su impacto fue tal que en 1994 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias", el máximo galardón de las letras a nivel nacional. También recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz.

Uno de los escritos de Luz Méndez de la Vega. (Foto: FB/Luz Méndez de la Vega)

Como poeta, su obra es ampliamente reconocida. Entre sus creaciones destacan: Frágil como el amor, Eva sin Dios, Antología Poética, Helénicas, Epigramas y Toque de Queda; varias de ellas traducidas al inglés y al francés.

https://www.youtube.com/watch?v=aIzXvd-O3eI

Falleció en 2012, dejando una fuerte huella para las nuevas generaciones de escritoras. No buscó brindar una escritura "bonita" de manera tradicional, sino auténtica. En sus propias palabras, la poesía era un instrumento de libertad.

Su memoria sigue vigente; el 14 de marzo de 2025, se celebró una proyección del documental Luz. Mujer, desnudez y palabras, realizado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Digi-Usac), consolidando a Méndez como una de las pioneras de las letras en el país.