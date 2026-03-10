Ballet Clásico de San Petersburgo presenta el "Lago de los Cisnes" en Guatemala

El Ballet Clásico de San Petersburgo presentará "El Lago de los Cisnes" en Guatemala, una de las obras más icónicas del ballet clásico.
La obra maestra del repertorio clásico que ha cautivado al mundo durante más de un siglo será puesta en escena por esta agrupación internacional, con la participación de los bailarines principales Alexandr Volchkov y Natalya Kleymenova.
La producción reúne elegancia, virtuosismo y la magia de uno de los ballets más queridos de todos los tiempos.
Una noche única donde la música, la danza y la historia del príncipe Siegfried y Odette cobrarán vida en uno de los escenarios más emblemáticos del país.
Ballet Clásico de San Petersburgo
La prestigiosa compañía rusa tiene más de 280 años de tradición, heredera de la Escuela Imperial de Ballet fundada en 1738.
Es reconocida por mantener la técnica clásica pura, el elenco combina talentos de instituciones de renombre como el Bolshoi y el Mariinsky destacando por sus impecables puestas en escena de clásicos como El Lago de los Cisnes.
Fecha y lugar
La presentación es el 15 de mayo a las 8:00 p. m. en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Entradas
Los precios son:
Platea central: Q900
Platea lateral: Q800
Balcón I: Q625
Balcón II: Q450
*Más cargos por servicio