"Yandel Sinfónico" anuncian nueva fecha en Guatemala

Tras anunciar su concierto sinfónico en Guatemala, Yandel reveló una segunda fecha en el país.
El cantante y compositor puertorriqueño se presentará el próximo 30 de mayo en Explanada 5 de Ciudad de Guatemala y sorprendió a los fans guatemaltecos con otro show.
"¡Porque Guatemala lo pidió! Última oportunidad para vivir esta experiencia inigualable. Prepárate para cantar cada éxito en una noche única donde el reggaetón se encuentra con una orquesta sinfónica" expresan acerca de esta sorpresa.
Segunda fecha
La cita será en viernes 29 de mayo en Explanada 5.
Entradas
La preventa
Estará disponible del 11 al 13 de marzo, 12:00 p.m. en eticket.gt, ingresa aquí.
Toma nota: el acceso prioritario exclusivo para tarjetas de crédito. (Cantidad de entradas limitada).
Venta general
️ Será a partir del 13 de marzo en eticket.gt
Disponible para todo público con cualquier tarjeta de débito o crédito.
*Sumar Service Fee al precio de venta.
Precios:
Mesas Amex: Q1200
Mesas Ultrafan: Q885
Silla fan: Q655
Fan: Q425
