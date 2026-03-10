¿Iba a saldar una deuda? Surge hipótesis sobre crimen de mujer en Zacapa

Antes de ser asesinada, habría hecho un depósito bancario.
Las pesquisas en torno al asesinato de Mayra Orellana Juárez de López, de 49 años, continúan avanzando luego de que su cuerpo fuera localizado dentro de bolsas plásticas a la orilla de una calle de terracería en el sector Conevisa, Zacapa.
Según la investigación preliminar, el viernes pasado a eso de las 9:00 de la mañana, Orellana, quien se dedicaba a la compra y venta de propiedades, salió con rumbo a Chiquimula a bordo de su vehículo agrícola, supuestamente a concretar un negocio.
Durante ese mismo día, habría prestado Q50 mil a un amigo y luego realizó un depósito a una cuenta bancaria. Sin embargo, momentos después de efectuar la transacción, dejó de responder llamadas y mensajes de familiares y amigos.
Posteriormente, fue reportada como desaparecida mediante la alerta Isabel-Claudina y un día después, leñadores localizaron su cadáver adentro de una bolsa negra abandonada entre matorrales.
No obstante, continúan las pesquisas para confirmar que la deuda y el crimen estén relacionados.