CC confirma reelección de Sebastián Siero como presidente de la ANAM

La CC confirmó la reelección de Sebastián Siero como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
Los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron con lugar una apelación presentada por la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
Con la resolución de la CC, se revoca el amparo otorgado de manera provisional por el l Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Penal, el cual había dejado en suspenso la elección de Sebastián Siero, como presidente de la ANAM.
La CC al otorgar la apelación, confirma que Siero sí fue reelecto para continuar en la presidencia de la ANAM.
El pasado 31 de enero, Siero fue reelecto por a Asamblea Nacional de la ANAM, en la que participan los alcaldes de todo el país.