El ascenso de un campeón: Yeison del Cid y su camino hacia los Olímpicos de 2028

Dejó su hogar a los 12 años por un sueño. Hoy, Yeison del Cid brilla con medallas internacionales y apunta a Los Ángeles 2028. ¡Conoce su inspiradora vida!

Yeison Esleiter del Cid Álvarez es un joven de 22 años originario de Santa Rosa de Lima y nacido el 1 de marzo de 2004, quien poco a poco empieza a dejar de ser considerado una simple promesa del bádminton guatemalteco para consolidarse como uno de los exponentes más sólidos de la disciplina en la región.

Su reciente ascenso, marcado por un 2025 lleno de grandes hazañas, no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria marcada por el sacrificio y una capacidad competitiva que ya lo pone a prueba frente a los grandes referentes mundiales.

Ahora se consolida como referente del bádminton nacional. (Foto: COG)

La historia de Yeison con la raqueta inició en un entorno donde el futbol y el baloncesto dominaban el panorama deportivo de su región, deportes que él también practicaba en sus tiempos libres.

A los 9 años, por invitación del entrenador Luis Gutiérrez, Del Cid comenzó a frecuentar el gimnasio municipal de su pueblo. Lo que empezó como una actividad para ocupar el tiempo libre tras las jornadas escolares pronto reveló un talento natural.

En aquel entonces, caminar solo hacia sus entrenamientos era la rutina de un niño que no imaginaba que ese deporte, casi exótico en su localidad, se convertiría en su profesión y estilo de vida.

Ha sido juramentado para representar al país en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe y también en Juegos Bolivarianos. (Foto: COG)

Sus inicios estuvieron marcados por la resiliencia. En su primer torneo escolar en la capital, una confusión en la inscripción le impidió terminar la competencia, y poco después, en su primer nacional en Quetzaltenango, fue eliminado en la ronda inicial. Sin embargo, lejos de claudicar, esas experiencias tempranas forjaron el carácter de un atleta que hoy destaca por su serenidad en la cancha.

A los 12 años, tomó la decisión más difícil de su carrera: dejar su hogar en Santa Rosa para trasladarse a la Ciudad de Guatemala tras ser reclutado por la Selección Nacional, que le echó el ojo tras ganar tres campeonatos nacionales en su categoría. Este cambio de vida le exigió una madurez precoz, equilibrando las exigencias del alto rendimiento con sus estudios, los cuales culminó con éxito en 2023 al graduarse de bachillerato.

Ha competido en varios eventos nacionales e internacionales. (Foto: COG)

El salto internacional de Yeison ha sido meteórico. Tras brillar en categorías juveniles, su transición a la selección mayor ha sido impecable. En 2023, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, pero fue en marzo de 2025 donde dio un paso al frente.

En la final del Torneo Internacional Giraldilla en La Habana, Cuba, Del Cid se enfrentó a su ídolo, el cinco veces olímpico Kevin Cordón. En un encuentro cerrado que terminó con parciales de 21/15, 22/24 y 18/21, el joven santarroseño logró vencer al máximo referente histórico del país.

Recién cumplió 22 años y ya es referente del panorama nacional y regional. (Foto: COG)

Actualmente, con el impulso de haber logrado medallas de bronce y plata en los Juegos Centroamericanos 2025 realizados en territorio nacional, la mirada de Yeison está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su progresión técnica y mental lo posiciona como el heredero natural de un legado de éxito. Para el deporte guatemalteco, Yeison ya no es el niño que descubrió el bádminton en un gimnasio de Santa Rosa; es el presente vibrante de una disciplina que sigue otorgando motivos de orgullo a todo un país.