¡No hay acuerdos! Diputados podrían elegir magistrados del TSE hasta el fin de semana

Diputados no descartan sesionar viernes, sábado y domingo si no se alcanzan los consensos esta semana.

A pocas horas de que el Congreso avance con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), jefes de bloque confirmaron que todavía no existe un acuerdo que permita reunir los 107 votos necesarios, mientras continúan las negociaciones entre bancadas. También reconocieron que la supuesta objeción de algunos aspirantes por parte de la Embajada de Estados Unidos ha generado presión dentro del proceso.

La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, explicó que hasta la mañana de este martes no se había alcanzado un consenso entre los distintos grupos políticos.

Según la legisladora, actualmente se identifican dos bloques principales dentro del Congreso que impulsan perfiles distintos para integrar el TSE. Uno de los grupos reúne alrededor de 85 votos cercanos al oficialismo, mientras que el opositor promueve a sus propios aspirantes, lo que dificulta alcanzar la mayoría calificada.

"El grupo del oficialismo suma alrededor de 85 votos aún y el otro grupo, que son los de oposición, tienen sus propios nombres", señaló.

La diputada también mencionó que, aunque circulan nombres entre las bancadas, todavía no existe un listado consensuado. "Se escuchan, por supuesto, especulaciones, como por ejemplo el caso de Roberto Morales, que sí es uno de los cuadros que la UNE está impulsando muy fuertemente", indicó y añadió que otros perfiles podrían generar coincidencias entre las bancadas.

"Alexander Velázquez puede ser algo cómodo para ambos grupos", expresó. Sin embargo, explicó que la discusión se complica debido a que algunos aspirantes habrían sido señalados por la Embajada de Estados Unidos. "Hay otros nombres que han vetado tanto la embajada, según tenemos entendido, lo cual disminuye mucho las posibilidades para elegir", comentó.

La diputada recordó que el Congreso todavía cuenta con plazo para realizar la elección. "Plazos todavía hay esta semana. Si no lográramos acuerdos esta semana, pues a más tardar la próxima semana debería hacerse el nombramiento", indicó.

El pleno del Congreso está convocado este martes a partir de las 14 horas. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su parte, el jefe de bloque del partido Elefante, Rodrigo Pellecer, confirmó que han existido conversaciones entre diputados, aunque aún no se alcanza el respaldo necesario para elegir a los magistrados.

"Han estado habiendo pláticas, sin embargo, creo que aún no hay acuerdos y creo que no será el día de hoy la elección de los magistrados", señaló y agregó que la falta de consenso se debe principalmente a que la elección requiere una mayoría calificada. "Son 107 votos los que se requieren. Es una mayoría calificada y a pesar de que hayan habido conversaciones, no hay todavía un consenso", indicó.

Pellecer también se refirió a los señalamientos sobre aspirantes vetados por Estados Unidos, los cuales, según dijo, han influido en el ambiente político. "Sí, desde el principio lo hicieron público, vetaron a tres candidatos, entonces eso ha sido algo que condicionó", afirmó.

De acuerdo con el legislador, entre los nombres señalados figurarían aspirantes de apellido Castellanos y otro vinculado al Ministerio Público. "Si no estoy mal, recuerdo que son los dos candidatos de apellido Castellanos y hay alguien, no recuerdo si es Recinos del apellido", agregó.

El jefe de bloque de CABAL, Luis Aguirre, indicó que algunos grupos de diputados ya han sostenido reuniones para acercarse al número necesario de votos y relató: "Estuvimos en una reunión ayer con un grupo que representamos más de 90 diputados. Ya se vienen algunos nombres más o menos vistos, pero todavía falta llegar a los 107", explicó.

Aguirre afirmó que dentro del Congreso existen al menos dos grupos que impulsan distintos intereses. "Está el grupo de Alan, de Felipe y ellos que andan buscando intereses particulares, pero no tienen los votos", aseguró.

Respecto a los aspirantes señalados por la Embajada de Estados Unidos, el diputado dijo tener conocimiento de tres nombres, aunque desconoce las razones de ese señalamiento. "A mí realmente me gustaría conocer los motivos, porque no es solo de vetar y ya", expresó.

Según el legislador, entre los aspirantes que más se mencionan en las negociaciones figuran algunos perfiles que coinciden en distintos grupos. "La magistrada Eva es uno que suena en las dos mesas, Rafita Morales suena en las dos mesas", comentó.

Posible sesión permanente

Mientras tanto, el jefe de bloque Victoria, Juan Carlos Rivera, confirmó que varias bancadas han sostenido reuniones para buscar acuerdos. "Hablamos varias bancadas que hemos estado platicando alrededor del día de ayer... había alrededor de 90 votos", explicó.

"Aún no tenemos como la planilla definida que se va a apoyar, aún no estamos en esas negociaciones", indicó y dijo que si no se logran consensos en las próximas horas, el Congreso podría extender las sesiones para concretar la elección. "Si el día jueves no se lograran los consensos, nos declararíamos en sesión permanente como Congreso de la República para sesionar viernes, sábado y domingo si fuera necesario", afirmó.

Sobre los señalamientos de la embajada estadounidense, el diputado indicó que algunos legisladores podrían tomar en cuenta esas recomendaciones. "Sí sé que hay tres profesionales que vienen en la lista de los 20 que la embajada recomendó o solicitó no votar por ellos", dijo.

El Congreso tiene como fecha límite el 20 de marzo para realizar la elección de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo Electoral.

Lo que dijo el presidente del Congreso

"Esta elección la vamos a sacar sí o sí", de esta forma se expresó el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, al señalar que si aún no se tiene el consenso necesario para definir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), prevista este martes, el jueves 12 de marzo se concretaría el proceso en mención.

Contreras dijo que, si no se tienen los consensos necesarios para realizar la elección de magistrados del TSE, recurrirán a la declaratoria sesión permanente hasta elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

Pasillos parlamentarios

Aunque varios jefes de bloque se han referido a la elección de las nuevas autoridades del TSE, ninguno ha afirmado lo que se dice en pasillos parlamentarios con relación a algunos nombres de candidatos que, pese al aparecer en la nómina de 20 con la que iniciará la votación, podrían no figurar en dicha elección.

Y, es que se habla que, aunque se deben mencionar a los 20 candidatos para la escogencia de los cinco titulares, en la práctica esta lista se reduciría a 17, pues tres personajes podrían no alcanzar ningún voto.

Por el contrario, también se dice que en el ambiente existen seis nombres de candidatos que, eventualmente, podría los escogidos de algunas bancadas, incluyendo a los diputados independientes electos en el 2023 por el partido Movimiento Semilla.

Con esto, aunque las magistraturas titulares son cinco, son siete los nombres que han sonado para la magistratura titular son: Rafael Morales Solares, Eva Marina Recinos, Esmeralda Judith Orozco Navarro, Selvin Guadalupe Guevara Farfán, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Francisco Javier Puac Choz y Roberto Estuardo Morales Gómez.

Si no se tienen los consensos para realizar la elección de magistrados del TSE este martes; se declarará sesión permanente hasta elegir a los magistrados titulares y suplentes. (Foto: Archivo/Soy502)

En tanto que, entre los nombres de los candidatos sin ninguna posibilidad (porque estarían vetados) se han mencionado a: Lesther Castellanos Rodas, actual presidente de la Oficina Nacional Contra la Tortura, y Wilber Estuardo Castellanos Venegas, exmagistrados de Sala de Corte de Apelaciones, vinculado en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.

Mientras que, para la suplencia, debido a la cantidad de votos que se necesita en esta elección, mayoría calificada (107 votos), son las que aún están pendientes de concretarse.

La nómina planteada

La nómina de 20 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación fue entregada al presidente del Congreso, Luis Contreras el pasado 17 de febrero. Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación: