Menciona a Guatemala: la confesión "subida de tono" de Adria Arjona

La actriz y modelo se sinceró durante una entrevista con la revista Glamour.

El nombre de Adria Arjona se ha vuelto noticia a nivel internacional en las últimas semanas.

No solo por su relación con Jason Momoa, sino por los éxitos que ha obtenido en el modelaje y proyectos televisivos.

Foto: Adriaarjona

Recientemente, la actriz hija del cantautor Ricardo Arjona compartió una serie de fotografías en colaboración con Glamour España, revista para la cual fue portada en su última edición.

Durante una entrevista con dicho medio, la latina se confesó sobre sus raíces guatemaltecas y otros temas en su carrera personal y profesional.

Foto: Adria Arjona

Comprometedora declaración

"Soy de Puerto Rico y Guatemala, tengo el pelo muy rizado, tengo cadera, c*lo y piernas. Esa es mi realidad. No intento moldear mi condición de latina para encajar", reveló Adria a la revista.

La protagonista de Hit Man también mencionó lo que su padre le ha enseñado y que la ha marcado durante su vida.

Foto: Adria Arjona

"Mi padre @ricardoarjona me enseñó a no tener miedo a hacer preguntas, a ser curiosa, y a que si en algún momento me siento fuera de lugar pues está bien", confesó a la revista.

La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, protagonizando distintos proyectos de los que ha dicho, se siente orgullosa.

El 22 de abril se estrena la segunda temporada de Andor, donde juega el papel de Bix Caleen, un personaje que asegura transformó su vida.

Foto: Adria Arjona

Asimismo, su relación sentimental con Jason Momoa ha avanzado muy bien.

Durante el estreno de la cinta Minecraft, en la que aparece el actor, ambos se dejaron ver enamorados y hasta combinados en vestuario utilizando tonos similares.

Tanto Adria como Momoa no han dudado en expresar sus sentimientos públicamente desde que confirmaron su relación en mayo de 2024.