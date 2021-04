¿Guatemala no está en lista de espera de vacunas Sputnik V?

El Ministerio de Salud aseguró que Guatemala se encuentra a la espera del envío de 100 mil dosis de vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo se desconoce la fecha y hora en que ingresarán al país.

___

EN CONTEXTO: Las vacunas Sputnik V no arribaron a Guatemala y Salud desconoce cuando vendrán

___

El viceministro de Salud, Francisco Coma, informó que las vacunas llegarían durante la madrugada del martes 27 de abril. Esto no ocurrió y Salud reconoció que desconocen la fecha del arribo. Esto generó suspicacias y dudas en la población por la incertidumbre.

Ante esta situación, usuarios de redes sociales compartieron imágenes y enlaces de un portal web llamado "Statista.com". Esta página, que se dedica a recopilar datos a nivel mundial, tiene un apartado especial respecto de los casos Covid-19 y sobre las vacunas, específicamente de aquellos países que están en lista de espera para recibir las mismas.

En el caso específico de la Sputnik V, en esta página se observa los países que supuestamente ya suscribieron acuerdos con Rusia para recibir vacunas. Entre estos se encuentran: Honduras, Argentina, México, Venezuela y Turquía. Este último país fue anunciado por la cuenta oficial de Sputnik V.

Reuters: #Turkey has signed a deal for 50 mn doses of Sputnik V COVID-19 vaccine

https://t.co/bvgbWIue6o — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 28, 2021

Sin embargo, los usuarios denuncian que Guatemala no aparece en el listado, pese a que el presidente Alejandro Giammattei anunció que el país pagó para obtener dichas vacunas.

¡Nos siguen dando atol con el dedo! Ni siquiera estamos en el listado de países que están a la espera de la vacuna rusa. pic.twitter.com/HKKJqYB6ck — Antonio Lederer (@ANTONIOLEDERER) April 28, 2021

Salud responde

Soy502 consultó con el Ministerio de Salud y el departamento de Comunicación dijo desconocer dicha página y el por qué Guatemala no figura en el listado.

Además, las autoridades recordaron que se encuentran a la espera de la notificación de la fecha y hora en que las dosis llegarán al país.

Cabe mencionar que en la página oficial de la vacuna Sputnik V, solamente figura Guatemala pero en una nota de prensa de los países que han autorizado el uso de la vacuna para luchar contra el Covid-19.