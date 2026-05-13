Guatemala No Se Detiene lanza plataforma para mapear el talento humano nacional

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La iniciativa "Guatemala No Se Detiene" presentó un tablero digital que identifica las capacidades técnicas y profesionales en 190 municipios del país para atraer inversión.

Con el objetivo estratégico de cerrar la brecha histórica entre la oferta laboral y las necesidades reales de las empresas, la iniciativa público-privada "Guatemala No Se Detiene" presentó este días un innovador dashboard de talento humano.

Esta herramienta digital, diseñada para ser un puente entre el capital humano y el sector productivo, permitirá a inversionistas locales y extranjeros localizar con precisión geográfica dónde se encuentran las habilidades específicas que requieren sus operaciones, transformando radicalmente la manera en que se gestiona y promociona el potencial de los trabajadores guatemaltecos.

La plataforma es el resultado de un exhaustivo estudio realizado en 190 municipios del país que se centró en evaluar 45 habilidades distintas bajo estándares internacionales, permitiendo categorizar a la fuerza laboral según su nivel de pericia.

Ignacio Basterrechea, director de proyectos de Urbop, empresa que tuvo a su cargo el desarrollo de la plataforma, explicó que este nivel de detalle permite una visibilidad sin precedentes por región, detectando vocaciones productivas que antes permanecían invisibles para los grandes capitales.

Según el experto, el mapa revela una segmentación clara de las capacidades nacionales y permite a las empresas que buscan talento humano identificar el potencial de los trabajadores en cada región.

Ignacio Basterrechea, director de proyectos de Urbop. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

"Por ejemplo, pudimos ver que hay mucha más capacidad de manufactura en el occidente; manufactura industrial, metal mecánica en el sur, y en el norte también tenemos más agricultura y artesanías", detalló Basterrechea.

Esta información es fundamental además para que tanto el sector público como las municipalidades puedan generar estrategias de desarrollo económico basadas en la realidad de sus territorios, dijo el director de proyectos de Urbop.

Alianza por el empleo digno

Este esfuerzo de sistematización no solo busca atraer nuevas industrias, sino también fortalecer la política pública de empleo.

La viceministra de Previsión Social y Empleo, Claudia Peneleu, destacó que la data generada es vital para el cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Digno, ya que permite conectar los perfiles idóneos con las vacantes disponibles de forma eficiente.

La funcionaria subrayó que la evidencia estadística es la mejor herramienta para identificar los retos, desafíos y oportunidades en el mercado laboral contemporáneo, especialmente en un contexto de recuperación económica.

Claudia Peneleu, viceministra de Trabajo. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

"Nos parece muy importante que se generan este tipo de herramientas como el dashboard que el día de hoy presentó Guatemala no se detiene, donde hay un monitoreo del talento humano que hay en Guatemala y eso es de mucha utilidad para todos los que trabajamos en temas de empleo y empleabilidad en el país", subrayó Peneleu.

La viceministra también destacó que la herramienta permite también ubicar a los mejores perfiles para los puestos y vacantes que hay dentro del mercado laboral, pero también eso puede facilitar enganchar la oferta y la demanda laboral que hay en el país.

Certeza para la inversión

El tablero no se limita a mostrar ubicaciones; integra capas de información crítica del Ministerio de Trabajo sobre niveles salariales y datos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) sobre egresados técnicos.

Esto permite que un empresario no solo sepa dónde están los trabajadores, sino también cuánto ganan actualmente y qué opciones de capacitación existen para elevar su nivel de pericia.

Tere Ligorría, coordinadora del Eje Humano de "Guatemala No Se Detiene", enfatizó que la herramienta es de libre acceso y responde a una demanda recurrente de inversionistas que anteriormente no encontraban certeza sobre la disponibilidad de mano de obra calificada en el interior del país.

Asistentes a la presentación del dashboard sobre talento humano de Guatemala No Se Detiene. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

"La idea era mapear según un estándar internacional las habilidades y competencias de las personas y compararlo con un catálogo de puestos, para que cualquier empresa, ya sea que ya opera en Guatemala o una empresa nueva que venga a invertir, pueda entrar al mapa y este les refleje en dónde están esas personas y qué nivel de pericia tienen en lo que han indicado que saben hacer", indicó Ligorría.

La herramienta queda ahora abierta en la plataforma web de Invest Guatemala para al uso empresarial con el compromiso de las autoridades y gestores de seguir robusteciendo la base de datos, asegurando que el talento guatemalteco no solo sea descubierto, sino que se convierta en el motor de la inversión extranjera directa.