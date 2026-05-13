Hansi Flick: "No llegaremos a los 100 puntos y no hay excusas"

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Tras la derrota del Barcelona ante el Alavés, Hansi Flick, entrenador del flamante campeón de Liga, ha valorado lo acontecido en el partido luego de perder la racha de once juegos sin caer y dejar sin opciones la meta de llegar a 100 puntos.

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"Hemos querido dar minutos a los jugadores que habían jugado menos. En la primera parte, controlamos el partido, pero no era una noche fácil. Ellos están luchando por la permanencia y es normal. Estoy feliz de lo que vi. Queríamos ganar y alcanzar los cien puntos. No ha sido posible, pero le he dicho a los jugadores que he visto cosas que me habían gustado", ha analizado.

En cuanto a la actuación del debutante Álvaro Cortés, ha señalado que "le he visto con confianza en la pelota. Ha debutado por cómo entrena. Es lo que quiero ver de los jugadores del Barça Atlètic, que lo den todo en los entrenamientos con el primer equipo y jueguen bien en el filial. Me gusta lo que había visto y por eso jugó".

Por lo que respecta al deseo fallido de los 100 puntos, el alemán ha dicho que "estoy decepcionado, pero tenemos que aceptarlo. Me quedo con que hemos visto cosas buenas del equipo". Y ha justificado la titularidad de Wojciech Szczesny. "Teníamos tres partidos esta semana. Decidimos que Joan descansase, pero seguramente juegue los dos partidos que quedan", ha precisado.