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¡No te pierdas el renacer de una joya histórica de Guatemala este 16 de mayo!

  • Con información de Héctor Gómez/Colaborador
13 de mayo de 2026, 13:36
Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural Santo Domingo, a un costado del templo. (Foto:&nbsp;SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL)

Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural Santo Domingo, a un costado del templo. (Foto: SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL)

La obra de Fray Francisco Ximénez se destaca previo al Día Nacional del Popol Vuh con conferencias, talleres y experiencias sobre el inframundo maya y los héroes gemelos, organizadas por el Museo Popol Vuh para resaltar el pensamiento científico e histórico del país.

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El próximo 16 de mayo se presentará el libro Historia Natural del Reino de Guatemala, en el Claustro Mayor, Centro Cultural de Santo Domingo.

Escrita en 1722 por fray Francisco Ximénez, en esta ocasión se presentará una edición actualizada e ilustrada, obra considerada importantes del pensamiento científico e histórico en el país.

La presentación de la nueva edición será este sábado 16 de mayo. (Foto: Centro Cultural Santo Domingo GT)
La presentación de la nueva edición será este sábado 16 de mayo. (Foto: Centro Cultural Santo Domingo GT)

Previo a la celebración del Día Nacional del Popol Vuh, el 30 de mayo, el Patronato de Santo Domingo y el Museo Popol Vuh desarrollarán actividades inspiradas en los relatos de este libro.

En este orden, la conferencia sobre la historia del manuscrito y Fray Francisco Ximénez, quien copió la versión Quiché del siglo XVI y la tradujo por primera vez al castellano, talleres inspirados en esta obra y experiencias relacionadas al inframundo maya.

Grupos familiares visitan la exposición Sincretismo ubicada en el coro alto de la Basílica. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)
Grupos familiares visitan la exposición Sincretismo ubicada en el coro alto de la Basílica. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

A través de la narración se descubrirá cómo los héroes gemelos enfrentaron criaturas poderosas destacando no solo valentía, sino también inteligencia y calma.

Después, se llevará a cabo una actividad práctica donde cada participante podrá crear algo con sus propias manos, inspirado en los símbolos, colores y enseñanzas de estas historias ancestrales.

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