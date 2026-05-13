¡No te pierdas el renacer de una joya histórica de Guatemala este 16 de mayo!

La obra de Fray Francisco Ximénez se destaca previo al Día Nacional del Popol Vuh con conferencias, talleres y experiencias sobre el inframundo maya y los héroes gemelos, organizadas por el Museo Popol Vuh para resaltar el pensamiento científico e histórico del país.
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El próximo 16 de mayo se presentará el libro Historia Natural del Reino de Guatemala, en el Claustro Mayor, Centro Cultural de Santo Domingo.
Escrita en 1722 por fray Francisco Ximénez, en esta ocasión se presentará una edición actualizada e ilustrada, obra considerada importantes del pensamiento científico e histórico en el país.
Previo a la celebración del Día Nacional del Popol Vuh, el 30 de mayo, el Patronato de Santo Domingo y el Museo Popol Vuh desarrollarán actividades inspiradas en los relatos de este libro.
En este orden, la conferencia sobre la historia del manuscrito y Fray Francisco Ximénez, quien copió la versión Quiché del siglo XVI y la tradujo por primera vez al castellano, talleres inspirados en esta obra y experiencias relacionadas al inframundo maya.
A través de la narración se descubrirá cómo los héroes gemelos enfrentaron criaturas poderosas destacando no solo valentía, sino también inteligencia y calma.
Después, se llevará a cabo una actividad práctica donde cada participante podrá crear algo con sus propias manos, inspirado en los símbolos, colores y enseñanzas de estas historias ancestrales.