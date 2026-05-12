Los hermanos Cumez: Así lucen en la actualidad tras cumplir su meta universitaria

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Ya pasaron 10 años desde que los hermanos Cúmez cambiaron su vida y obtuvieron una beca para sus estudios, luego de que su historia, trabajando como lustradores, se hiciera viral en redes.

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Mario y Carlos Daniel se graduaron de la carrera de Enfermería en octubre de 2022, de la Universidad Panamericana UPANA, donde ya estaban inscritos cuando trabajaban como lustradores, al conocer su situación, la institución les otorgó una beca completa y al mismo tiempo, el Instituto Guatemalteco Americano (IGA) les ofreció una beca para aprender inglés.

Foto: Wilder López/Soy502.

Ambos aprovecharon las oportunidades y con mucho esfuerzo estudiaron para cambiar su situación económica, gracias a esto han logrado llegar a donde se visualizaron.

¿Cómo es su vida en 2026?

Soy502 conversó con Mario, quien actualizó cómo es la vida de ambos.

"Gracias a Dios nos encontramos bien, trabajamos en nuestras farmacias, tenemos 2 y nos dedicamos a su ampliación en términos de productos, anteriormente no contábamos con variedad de medicamentos, pero ahora, ambas farmacias son prosperas", comentó.

Metas y proyectos

"Desde hace un tiempo tenemos la meta expandirnos en el ámbito de las farmacias, con tener más sucursales, por ahora estamos a la espera de esta ejecución".

"Hace poco se nos presentó una oportunidad de invertir en terrenos para el cultivo, gracias a Dios es una inversión a largo plazo y sabemos que nos retornará ganancias, estas metas y proyectos seguirán vigentes para su cumplimiento", aseguró.

Foto: Mario Cumez.

Un libro de su vida

Mario contó emocionado que trabaja en su historia para inspirar a otros, ya que desea que muchos puedan, como él, llegar a cumplir sus sueños.

"Nos visualizamos en comercializar medicamentos al por mayor (como droguería) primero Dios lo lograremos, hasta el momento, lo que nos hemos propuesto, lo hemos alcanzado, en lo personal he empezado a escribir mi libro biográfico para impulsar a otras generaciones a que logren lo que se proponen con dedicación".

Foto: Olga Santisteban.

Su historia

En enero de 2016 cuando las redes sociales explotaron luego de la foto y la historia de dos hermanos, originarios de Chichicastenango, que se dedicaban a lustrar zapatos en la ciudad de Guatemala para pagar sus estudios universitarios.

Gracias a la foto que les tomó Olga Santistéban, quien conoció su historia, muchos guatemaltecos desearon apoyarlos y recibieron la oportunidad de tener educación superior a través de una beca.