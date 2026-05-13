Las iglesias del Centro Histórico cuentan su historia

En el marco de la conmemoración de los 250 años de la capital, se llevó a cabo el evento "Lo que las iglesias cuentan", una experiencia que invitó a redescubrir el Centro Histórico a través de la arquitectura, el arte y el simbolismo presentes en sus templos.
La iniciativa fue impulsada por Banco Industrial junto a aliados culturales, como parte de una propuesta orientada a promover la preservación del patrimonio y fortalecer la identidad cultural del país.
Durante la actividad, los asistentes participaron en un recorrido visual guiado por cinco iglesias emblemáticas de la ciudad. Expertos en historia del arte compartieron cómo la arquitectura religiosa transmite conceptos vinculados con la fortaleza, la esperanza, la comunidad y la identidad mestiza que forma parte de Guatemala.
El evento permitió observar estos espacios desde otra perspectiva, no solo como lugares de culto, sino también como testimonios históricos que reflejan distintos momentos de la sociedad guatemalteca.
"Lo que las iglesias cuentan" buscó generar un encuentro entre historia, cultura y reflexión colectiva, resaltando la importancia de preservar el legado cultural que forma parte de la identidad nacional.