Temporada de huracanes en el Pacífico: se prevén de 16 a 20 tormentas en el país

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Hasta 10 tormentas podrían alcanzar la categoría de huracán este año en el Pacífico.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó que, este viernes 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de huracanes en el Pacífico.

Mientras que en el Atlántico inicia el próximo 1 de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026, según indicaron las autoridades.

Durante este periodo, las condiciones atmosféricas y oceánicas son propicias para la formación de depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes.

De 16 a 20 tormentas

De acuerdo con los listados establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, los nombres asignados para las tormentas tropicales o huracanes que podrían formarse en el Pacífico durante esta temporada son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Para este año, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica la formación de entre 16 y 20 tormentas nombradas para la cuenca del Pacífico.

De esas tormentas, entre 8 y 10 podrían alcanzar la categoría de huracán, mientras que entre 3 y 5 podrían intensificarse como huracanes mayores, explicaron los expertos.

De 8 a 10 tormentas podrían alcanzar la categoría de huracán, mientras que entre 3 y 5 podrían intensificarse como huracanes mayores, en el Pacífico. (Foto ilustrativa: iStock)

Protocolo de Lluvias

Ante las emergencia durante la época lluviosa, se cuenta con el Protocolo de Lluvias para el trimestre de mayo, junio y julio 2026, que orienta la toma de dicciones interinstitucionales para la activación de medidas de prevención, repuesta y recuperación, "priorizando la protección de la población guatemalteca", agregó la Conred.

Las autoridades resaltan que, es importante que la población en general se mantenga informada a través de cuentas oficiales, además de realizar acciones de prevención como elaborar la mochila de las 72 horas y revisar su Plan Familiar de Respuesta para saber actuar ante un evento adverso.