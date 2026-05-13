De imprenta histórica a museo interactivo: Descubre la joya oculta de Guatemala

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La Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise celebra el Día Internacional de los Museos con una variada agenda cultural este sábado. Los asistentes disfrutarán de talleres de grabado con Erna Alvarado, cuentacuentos y recorridos guiados por este histórico espacio fundado en 1893.

La Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise celebrará el Día Internacional de los Museos con una jornada llena de actividades culturales y artísticas este sábado, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Durante el día, los visitantes podrán disfrutar de talleres, exhibiciones y recorridos guiados para conocer de cerca el funcionamiento de la impresión antigua y la historia de una de las imprentas más importantes de Guatemala.

La casa ahora resguarda la maquinaria del pasado. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

A las 10:30 horas está prevista la actividad infantil "Cuentacuentos: Las pinturas de Willy", una propuesta que combina lectura de cuentos y un taller de arte dirigido a niños.

Más adelante, a las 14:00 horas, se llevará a cabo el taller "Entre tinta y acuarela: intervención de grabado", donde los participantes podrán experimentar con técnicas artísticas inspiradas en la impresión tradicional.

Se tiene salones para actividades culturales. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Ambas actividades estarán a cargo de la artista Erna Alvarado.

La conmemoración del Día Internacional de los Museos busca invitar al público a redescubrir espacios llenos de historia, arte y memoria, promoviendo el acercamiento a la cultura y el patrimonio.

Antigua Tipografía Sánchez & De Guise tendrá jornada cultural. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

En la historia

La Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise nació como imprenta en 1893 y llegó a convertirse en una de las más importantes del país.

Con maquinaria traída de Estados Unidos y Europa, en este lugar se imprimieron tesis universitarias y documentos fundamentales para la sociedad guatemalteca.

Actualmente, el espacio funciona como un museo interactivo donde los visitantes pueden ver, tocar y comprender cómo era el proceso de impresión hace más de un siglo, además de disfrutar de exposiciones y actividades abiertas al público.