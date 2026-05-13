Barcelona estrena su título con derrota mínima ante el Alavés

El Alavés salió del descenso y frustró las aspiraciones del FC Barcelona, flamante campeón liguero, de llegar a los 100 puntos, tras imponerse 1-0 a los azulgranas este miércoles en la 36ª fecha de LaLiga.
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El conjunto vasco sorprendió al Barça con un gol del marfileño Ibrahim Diabate (45+1) al aprovechar un balón bombeado al área.
El triunfo permite al Alavés salir provisionalmente de la zona de descenso en la dura lucha por evitar la caída a Segunda División.
"Nos da la vida el ganar. Nos metemos en la pelea", dijo el delantero del Alavés Antonio Martínez a Movistar.
El Barcelona, que el domingo se había proclamado campeón liguero al vencer 2-0 al Real Madrid, llevó la iniciativa pero se encontró con la ordenada defensa de los locales.
El Barça intentó hacer daño por las bandas buscando, especialmente, las llegadas de Marcus Rashford, pero no pudo remontar el gol del Alavés, que buscó sus oportunidades al contraataque.
El Barça vio cortada una racha de once victorias consecutivas en el campeonato liguero con una derrota que también le impedirá acabar LaLiga con 100 puntos.