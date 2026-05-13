Gloria Trevi trae "Celebration" a Guatemala

Gloria Trevi sorprendió al informar que hace una cita con los guatemaltecos en su gira "Celebration".
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Esta es una gira cargada de la energía que le caracteriza y la nostalgia de los 80 y 90 y un espectáculo inolvidable junto a una de las artistas más icónicas de la música latina.
Fecha:
La mexicana estará en el país el 26 de septiembre en el Parque de la Industria.
Preventa oficial de fans
Se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a partir de las 10:00 a.m.
Accede con contraseña publicada en @gloriatrevi
Venta exclusiva en: gloriatreviuniverse.com
Preventa BAC
Jueves 14, 15 y 16 de mayo | 10:00 a.m.
Exclusivamente para tarjetahabientes BAC (crédito y débito).
15% de descuento exclusivo en preventa BAC. *Cantidad limitada*.
Entradas disponibles en eticket.gt, Ingresa aquí.
Venta general
Se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a las 10:00 a.m.
Las entradas estarán disponibles en eticket.gt aquí.