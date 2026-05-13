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Gloria Trevi trae "Celebration" a Guatemala

  • Por Selene Mejía
12 de mayo de 2026, 20:45
Gloria Trevi está lista para ver a los fans de Guatemala. (Foto: Gloria Trevi)

Gloria Trevi está lista para ver a los fans de Guatemala. (Foto: Gloria Trevi)

Gloria Trevi sorprendió al informar que hace una cita con los guatemaltecos en su gira "Celebration". 

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Esta es una gira cargada de la energía que le caracteriza y la nostalgia de los 80 y 90 y un espectáculo inolvidable junto a una de las artistas más icónicas de la música latina.

Fecha: 

La mexicana estará en el país el 26 de septiembre en el Parque de la Industria.

Preventa oficial de fans 

Se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a partir de las 10:00 a.m.

Accede con contraseña publicada en @gloriatrevi

Venta exclusiva en: gloriatreviuniverse.com

Preventa BAC 

Jueves 14, 15 y 16 de mayo | 10:00 a.m.

Exclusivamente para tarjetahabientes BAC (crédito y débito).

15% de descuento exclusivo en preventa BAC. *Cantidad limitada*.

Entradas disponibles en eticket.gt, Ingresa aquí. 

Venta general 

Se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a las 10:00 a.m.

Las entradas estarán disponibles en eticket.gt aquí

gloria trevi

 

  

 

 

 

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