Guatemala registra crecimiento del 7% en turismo en febrero

El ingreso de visitantes extranjeros a Guatemala mantuvo una tendencia al alza durante el segundo mes de 2026, impulsado por los mercados regional y norteamericano.

Guatemala registró la llegada de 245,946 visitantes internacionales en febrero de 2026, lo que representa un crecimiento del 7% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 229,077 ingresos.

De acuerdo con datos publicados este jueves 12 de marzo por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), este resultado refuerza las proyecciones anuales que buscan superar los 3.6 millones de visitantes al cierre de diciembre.

Las cifras de febrero se suman al incremento del 9% reportado durante enero, mes en el que Guatemala recibió a 304,118 viajeros.

Según el ente rector, este comportamiento confirma la tendencia con la que inició el año y refleja el interés de los viajeros por la oferta natural, cultural y gastronómica del país.

El Inguat inauguró en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya pantallas interactivas para que los visitantes conozcan su nahual. (Foto: DGAC/Soy502)

Consolidación tras un 2025 histórico

La evolución del sector muestra un ascenso en los últimos tres años, luego de que en 2024 se reportara un crecimiento del 15%.

Al respecto, el Inguat señala que "en 2025 el turismo en Guatemala alcanzó un año histórico, al superar los 3.36 millones de visitantes no residentes y registrar un crecimiento del 11% en comparación con 2024".

Dichos resultados se atribuyen a la consolidación del turismo receptor y al "creciente interés de viajeros internacionales por descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica del país".

Esta dinámica ha posicionado al sector como uno de los componentes de la economía nacional.

Dadas las estadísticas, el turismo se considera uno de los principales componentes de la economía nacional. (Foto: Inguat/Soy502)

Vías de acceso

El informe del Inguat detalla que la vía terrestre es el principal punto de entrada, con el 55% de los visitantes ingresando por esta ruta, principalmente desde Centroamérica y el sur de México. Por otro lado, el 43% de los ingresos ocurrió por la vía aérea.

El comunicado destaca que el ingreso por avión representa un "segmento que suele representar visitantes de mayor estancia y gasto turístico".

Esta distribución permite un flujo de divisas hacia los distintos servicios de la cadena de valor, desde la hotelería hasta el comercio en las zonas fronterizas.

Se estima que el 43% de los ingresos de turistas al país fue por la vía aérea. (Foto: Canva/Soy502)

Mercados emisores clave

El Salvador permanece como el mercado emisor principal para Guatemala, al representar el 36% del total de llegadas registradas en el periodo.

Estados Unidos se ubica como el segundo país de origen con el 23% de los visitantes, consolidándose como el mercado de larga distancia de mayor relevancia.

Otros países con presencia en el flujo turístico hacia el territorio nacional son Honduras, con un 9%, seguido por México, Costa Rica y Canadá. Estos mercados contribuyen a la estabilidad de la actividad turística en el país.

Para el cierre de 2026, las autoridades mantienen la meta de alcanzar los 3,630,000 visitantes, fundamentada en el desempeño observado durante el primer bimestre del año.