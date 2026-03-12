Familia guatemalteca: Minex da seguimiento al hallazgo de tres cuerpos en Alabama

-

La familia guatemalteca desapareció desde finales de enero, pero este jueves se informó sobre el hallazgo de tres cuerpos que tienen las características de la connacional y sus hijos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que le da seguimiento al hallazgo de tres cuerpos en Alabama, Estados Unidos, que presuntamente son de la madre guatemalteca, Aurelia Choc Cac, de 40 años; y sus hijos menores, Niurka Zuleta Choc, de 17; y Anthony García Choc, de 2.

Esta familia con orígenes guatemaltecos fue vista con vida por última vez el pasado 30 de enero en su domicilio, ubicado en Theodore, Alabama, por lo que fue reportada como desaparecida.

Las autoridades estadounidenses realizaron este jueves 12 de marzo, una conferencia de prensa en la que dieron a conocer el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un área boscosa del condado de Baldwin.

El alguacil a cargo del caso indicó que los restos coinciden con las características físicas de la familia desaparecida, y la identificación oficial está pendiente de los exámenes forenses y autopsias correspondientes.

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la condición de los cuerpos, en atención a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar la integridad de la investigación.

Los cuerpos hallados tienen las características de la madre guatemalteca y sus hijos menores. (Foto: Archivo/Soy502)

En investigación

El caso continúa siendo tratado como investigación activa. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene su participación técnica y operativa, y no divulgará más información hasta que concluyan los análisis forenses.

El Minex afirmó que gestiona ante el Consulado General de Guatemala en Atlanta, Georgia, el registro dactiloscópico de la connacional, con el fin de apoyar a las autoridades estadounidenses en el proceso de identificación.