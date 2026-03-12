Exportadores celebran avance en acuerdo comercial con EE.UU.

-

Agexport manifestó su complacencia ante la supuesta finalización de los trámites internos en Guatemala; el sector espera que Washington agilice ahora la entrada en vigor del arancel cero.

El sector exportador guatemalteco manifestó su satisfacción y reconocimiento tras el cierre del proceso interno necesario para la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos.

Para los exportadores, este paso, que habría culminado con la ratificación y notificación oficial por parte del Ejecutivo guatemalteco, representa un hito fundamental para otorgar certeza jurídica y competitividad a las ventas nacionales en el mercado estadounidense.

A través de un comunicado, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) hizo énfasis en su "reconocimiento al Gobierno de Guatemala por haber concluido el proceso interno requerido para la puesta en marcha del Acuerdo Comercial Recíproco con Estados Unidos".

Según la gremial, este avance es un "paso relevante para fortalecer la relación comercial entre ambos países y brindar mayor certeza a los actores que participan en el comercio bilateral".

Ajustes en aduanas estadounidenses



Pese al optimismo del sector productivo local tras la firma del instrumento el pasado 30 de enero de 2026, la entrada en vigencia plena del acuerdo no es inmediata.

La implementación efectiva se encuentra ahora en manos de las autoridades de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina del Representante Comercial (USTR) y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Estas instituciones deben realizar ajustes técnicos en sus plataformas para que los productos guatemaltecos dejen de pagar los aranceles actuales.

En ese contexto, Agexport señaló que el sector "queda a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos concluya el proceso correspondiente, para completar el procedimiento que permitirá la entrada en vigor del Acuerdo".

El impacto del arancel cero

La complacencia de los exportadores se fundamenta en el alivio económico que supondrá la eliminación del arancel temporal del 10% (bajo la sección 122), que actualmente pesa sobre el 70.4% de las exportaciones hacia el país del norte.

Se calcula que este beneficio impactará positivamente en un comercio valorado en unos US$3,300 millones, favoreciendo sectores estratégicos como el de vestuario, textiles y agroindustria.

Para la asociación, los avances en la activación de este instrumento "contribuyen a consolidar condiciones favorables para el intercambio, la inversión y el desarrollo de las cadenas productivas vinculadas al comercio exterior".

El sector exportador reconoce la finalización del proceso interno para la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos. @MINECOGT @BArevalodeLeon @usembassyguate



Aquí nuestra postura pic.twitter.com/ZKy4HhlsrL — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) March 12, 2026

No obstante, la gremial recordó que aún queda una agenda pendiente para lograr que el 100% de los productos queden libres de gravámenes en el futuro.

Compromisos técnicos

Más allá de la reducción arancelaria, el acuerdo conlleva responsabilidades que el país debe sostener para garantizar su permanencia.

Entre estos compromisos se incluye la facilitación del comercio, la modernización tecnológica y la gestión para la importación de etanol estadounidense, así como evitar la imposición de impuestos digitales discriminatorios.

"Se insta a que el país mantenga el trabajo técnico e institucional para cumplir en los tiempos establecidos, con la agenda de compromisos asumidos en materia de facilitación de comercio, tecnología, etanol, entre otros", enfatizó Agexport.

Asimismo, reiteró su compromiso de "continuar con las gestiones para lograr eliminar el 10% de arancel, del 30% de productos que quedaron por fuera", subrayando que el trabajo para optimizar este acuerdo histórico apenas comienza.