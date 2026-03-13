Por narcotráfico: Capturan al extraditable 18 del año, buscado por Estados Unidos

Alias "El Siete" fue detenido por las autoridades durante un operativo antinarcótico, en Jalapa.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El Siete", quien es buscado por Estados Unidos.
Esta aprehensión se efectuó en el municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, durante un operativo antinarcótico, según informaron las autoridades.
La detención se registró por una orden de captura con fines de extradición hacia los EE. UU., por delitos relacionados con el narcotráfico.
Con esta captura suman 18 extraditables detenidos en lo que va del año, 11 por narcotráfico y 7 por otros delitos, explicaron las autoridades.