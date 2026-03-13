Versión Impresa
Por narcotráfico: Capturan al extraditable 18 del año, buscado por Estados Unidos

  • Por Geber Osorio
12 de marzo de 2026, 18:21
Esta captura con fines de extradición es la número 11 del año por delitos de narcotráfico. (Foto ilustrativa: istock)

Alias "El Siete" fue detenido por las autoridades durante un operativo antinarcótico, en Jalapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El Siete", quien es buscado por Estados Unidos.

Esta aprehensión se efectuó en el municipio de Mataquescuintla, departamento de Jalapa, durante un operativo antinarcótico, según informaron las autoridades.

El extraditable capturado fue identificado como: Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "El Siete". (Foto: PNC)
La detención se registró por una orden de captura con fines de extradición hacia los EE. UU., por delitos relacionados con el narcotráfico.

Con esta captura suman 18 extraditables detenidos en lo que va del año, 11 por narcotráfico y 7 por otros delitos, explicaron las autoridades.

