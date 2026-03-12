La Copa Honda Fest 2026 hará vibrar el cuarto de milla

-

Con la participación de más de 150 autos de aceleración y 150 carros en la división de tuning, se llevará a cabo el próximo domingo, 15 de marzo, la primera edición de la Copa Honda Fest 2026, en el cuarto de milla de la pista Guatemala Raceway, kilómetro 75.5, carretera a Puerto Quetzal.

MÁS DEPORTES: El España-Argentina de la Finalissima tiene nueva sede

Esta competencia, es el único evento automovilístico en Guatemala, que regala un carro entre los aficionados.

El Honda Fest, es un evento exclusivo para los amantes de esta marca de autos, quienes compiten en aceleración. Año tras año, los corredores y la afición que llega a Guatemala Raceway, ha ido en aumento, al punto, que en la edición del 2025 fueron más de 3 mil personas, las que se hicieron presentes en el cuarto de milla.

Al evento, que se llevará a cabo en Guatemala Raceway, llegarán 3 mil personas aproximadamente, quienes apreciarán más de 300 autos Honda. (Foto: Guatemala Raceway)

Para el evento del próximo domingo, se tiene confirmada la participación de autos Honda de toda Centroamérica, algunos con modificaciones extremas, que los hacen superar la barrera de los 10 segundos en el cuarto de milla con mucha facilidad.

En la lucha por el triunfo en aceleración, se contará con ocho categorías: Street (17 segundos), Sport Compact (16 segundos), Pro Compact (15 segundos), Sport Vtec (14 segundos), Súper Honda (13 segundos), Modificada (12 segundos), Súper Modificada (11 segundos), y Libre; mientras que en tuning (división que se refiere a la modificación y personalización de vehículos, para mejorar su rendimiento, estética, sonido y características técnicas), habrá 30 divisiones.

El auto que se le regalará a un aficionado, será un Honda 2005, ETP Type R. Las puertas de la pista se abrirán a las 3 horas, y el costo de la entrada será de Q85; mientras que, los niños de 10 años o menores, no pagarán por su ingreso.