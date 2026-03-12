¡En scooter! el ingreso de Ricardo Arjona a su concierto

Ricardo Arjona sorprendió al ingresar en scooter al estadio donde realizaría su concierto.
OTRAS NOTICIAS: Atleta olímpico Juan Ignacio Maegli se somete a seria operación tras accidente
"Cosas que pasan para estar cerca", expresó, afirmando que por el momento este es su medio de transporte.
Arjona se encuentra realizando su gira por Estados Unidos. Durante los ensayos él recorre con su scooter el lugar para transportarse con facilidad.
El pasado 11 de marzo hizo a una de sus presentaciones. El guatemalteco subió un video donde prepara todo para su show, que está dando de qué hablar.
MIRA