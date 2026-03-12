Hombre es condenado a más de 200 años de prisión por varios delitos

El Ministerio Público (MP) informó que Camilo M. fue condenado a más de dos siglos de prisión por los delitos de secuestro, tortura y asesinato.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, Grupo "A" le impusiera a este hombre una pena total de 225 años de prisión.

La sentencia fue desglosada de la siguiente manera: 25 años inconmutables por cada una de las cinco víctimas de secuestro (125 años), 25 años por cada una de las tres víctimas de tortura (75 años) y 25 años por el delito de asesinato de una víctima.

De acuerdo con la investigación del MP, los hechos ocurrieron en julio de 2009 en Zacualpa, Quiché, cuando Camilo M., junto con otros individuos, secuestraron a cinco integrantes de una familia con el objetivo de exigir dinero a cambio de su liberación.

Asimismo, se estableció su responsabilidad en el asesinato de una persona, según indicaron las autoridades.

Camilo M. fue acusado de participar en el secuestro de cinco integrantes de una familia en 2009. (Foto ilustrativa: istock)