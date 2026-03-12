Atleta olímpico Juan Ignacio Maegli se somete a seria operación tras accidente

-

El atleta olímpico guatemalteco Juan Ignacio Maegli compartió que fue sometido a una compleja cirugía, tras un accidente.

Según comenta, el motivo de su intervención se debió a una fractura de columna tras caer al vacío, corriendo el riesgo de perder la movilidad en sus piernas.

Maegli.

"Durante el golpe todo el tiempo estuve consciente, a pesar haber caído en un hoyo profundo a varios km/h. Mi casco cumplió su función, se partió y no tuve ningún golpe en la cabeza. Eso me permitió estar consciente para esperar a ser manipulado correctamente. Si pueden, nunca escatimen en comprar el mejor casco posible y cambiarlo según los tiempos de vencimiento", relató, acerca de su accidente.

Actualmente se encuentra en un proceso de recuperación muy retador:

"Quiero agradecer a todos la enorme cantidad de mensajes que he recibido y todas sus oraciones para que todo saliera bien. Trataré de responder uno por uno porque aprecio cada mensaje mucho, pero por ahora me cuesta un poco".

"Quería darles este pequeño update: la operación salió muy bien, estuve muy bendecido de estar en muy buenas manos. Ya empecé la recuperación. Tengo varias vértebras cervicales fracturadas, que se repararán con el tiempo, sin embargo, las vértebras torácicas ya están bajo control por medio de la operación. Lo que me mantuvo con esperanzas era poder volver a caminar y le pedí favor al equipo si podía hacerlo después de la operación. Me dejaron dar unos pasos por unas horas después de la operación, por lo cual estoy muy feliz. Hoy espero poder caminar un poco más", afirmó, alarmando a quienes siguen su carrera deportiva.

"Muchas gracias a todos por sus deseos y oraciones, espero poder hacer una recuperación al 100%", compartió en redes desde el "Houston Methodist Hospital", donde se encuentra.

Foto: Maegli.

"Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes. No paro de pensar en lo bendecido y en las buenas manos que caí para que este susto lo logre superar lo antes posible. He progresado muchísimo los últimos días, puedo hacer ciertas cosas solo y hoy salgo de hospital", explicó.

"Pensando en un posible regreso a Guate la semana que viene. La fusion de las vértebras torácicas salió muy bien y el pronóstico es 3 meses de reposo, en lo que se recuperan las fracturas en las vértebras cervicales. Estoy confiando en poder hacer una recuperación al 100% y no paro de pensar en lo agradecido que estoy con todos los involucrados en mi traslado, hospitalización, operación, recuperación y seguro que alguien está cuidándome desde arriba, que esté accidente no pasó a más".

Juan Ignacio Maegli

Es uno de los máximos referentes de la vela en Guatemala y a nivel mundial, posee cinco participaciones en Juegos Olímpicos: Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

El velerista participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg junto a su papá en la modalidad de Hobie Cat 16, la dupla terminó en el noveno lugar de la clasificación general.

Maegli ingresó al mundo del ciclismo.

Maegli participó en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, República Dominicana, en 2003, donde obtuvo la primera medalla de su carrera y del Ciclo Olímpico, al finalizar en el tercer lugar en la prueba de Hobie Cat 16 junto a Andrés López.

Cuenta con seis medallas en Juegos Panamericanos: tres oros en las ediciones de Río 2007, Toronto 2015 y Lima 2019, además de los tres bronces en Santo Domingo, República Dominicana 2003, Guadalajara, México 2011 y Santiago, Chile 2023.

Agregó el ciclismo como otra de sus disciplinas, donde ha participado en competencias nacionales de ciclismo de montaña, lo que le ha servido como complemento y preparación física para su deporte.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Juan I. Maegli (@juanimaegli)