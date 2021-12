Al fondo de la tabla: Guatemala, de los más bajos en vacunación contra el Covid-19

El ritmo de vacunación en Guatemala ha sido lento y se encuentra a la cola, comparado con países de la región.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno de Giammattei culminará sin éxito el plan de vacunación 2021

Mientras que el presidente Alejandro Giammattei asegura que el Gobierno realiza "todo su esfuerzo" para contener la propagación del Covid-19, las cifras revelan algo diferente ya que Guatemala se encuentra entre los países de Latinoamérica con los índices más bajos de vacunación.

De acuerdo con el Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud, hasta este martes 28 de diciembre se ha vacunado a más de 6.4 millones (6,477,798) de personas con la primera dosis, que representan el 51% de la población objetivo; y poco más de 4 millones (4,591,132) que ya tienen el esquema completo, es decir, sólo el 36% de personas a vacunar.

En el fondo de la tabla

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con los peores índices de vacunación, sólo es superado por Jamaica y Haití, quienes no han logrado superar el 50% de población vacunada, según muestra el sitio Our World in Data.

En varias oportunidades el presidente Alejandro Giammattei ha insistido en que es la población la que no quiere llegar a los puestos a vacunarse y que por ello han implementado acciones como regalar arroz u otros víveres para convencer a las personas.