Fáberson Bonilla da un nuevo oro a Guatemala en los Juegos Bolivarianos

Guatemala sigue sumando medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, que ya son su mejor participación histórica.
La Delegación de Guatemala no se quedó sin festejar un triunfo este sábado en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú, gracias a la gran actuación de Fáberson Bonilla, quien se subió a los más alto del podio.
En la prueba de 200 metros contrareloj - meta contra meta, de patinaje de velocidad, el guatemalteco fue el más rápido al terminar con un tiempo de 17.736 segundos, superando al colombiano Jhon Edwar Tascon, quien cronometró 17.782.
De esta manera, Guate llegó a 30 preseas doradas en esta edición de los Bolivarianos, su mejor participación en la historia, en donde igualmente este domingo podría sumarse otra más, pues Bonilla vuelve a la acción en la prueba de 500 metros + distancia.
Además, no fue el único en subir al podio, pues Érick Barrondo otorgó un bronce en la prueba de maratón de marcha, tras cruzar tercero la línea de meta, por detrás del peruano Luis Campos (plata) y el colombiano César Herrera (oro).
Por si fuera poco, el kickboxing también dio un par de alegrías gracias a Cristian Chávez (-54 kilogramos) y César Rodas (-57 kg), quienes sumaron una plata cada uno para el medallero, que ahora mismo contabiliza 89 metales (30 oros, 26 platas y 33 bronces).