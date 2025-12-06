Los tres al frente: Max gana la pole en Abu Dabi, con Lando y Piastri atrás

-

Los tres aspirantes al título mundial coparon los tres primeros puestos de la parrilla del Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera del campeonato, tras una clasificación en la que Max Verstappen (Red Bull) superó a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

En una sesión muy igualada y emocionante en el circuito Yas Marina, en el que es muy complicado adelantar, el tetracampeón del mundo y actual segundo clasificado en la general del Mundial logró el mejor tiempo en la Q3 (en la que participan solo los 10 pilotos más rápidos), dejando a los McLaren a más de dos décimas.

Max Verstappen charged to his eighth pole position of the season at the Yas Marina Circuit!



Here's how he did it #F1 #AbuDhabiGP @pirellisport pic.twitter.com/vHixlfhKkJ — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Líder con 408 puntos, Norris cuenta con doce más que Verstapen y 16 más que su compañero australiano Oscar Piastri. Son los tres únicos pilotos con opciones matemáticas de proclamarse campeones del mundo el domingo.

Con tres pilotos aspirantes al título en la última carrera, la Fórmula 1 no vivía un escenario así desde 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel se coronó campeón sobre otros tres aspirantes, también en Abu Dabi.

Acompañando en la segunda fila a Piastri estará el británico George Russell (Mercedes), quien podría convertirse en juez en la pelea por el título tras demostrar ser muy rápido en este trazado durante todo el fin de semana.

Norris. Verstappen. Piastri.



Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

De terminar la carrera con el mismo podio final que el de las clasificaciones, Norris sería el campeón del mundo 2025. Es más, al británico le basta con terminar en el podio para coronarse, mientras que saliendo de él, ya dependería de los resultados de Max y de Piastri.

Si Verstappen (Red Bull) aspira a sus 28 años a un quinto título consecutivo (gesta que sólo logró la leyenda Michael Schumacher entre 2000 y 2004) sus dos rivales de McLaren esperan lograr su primera corona en la élite de su deporte. ¿Quién terminará como campeón?