Guatemala suma dos medallas de bronce en lucha grecorromana en Santo Domingo

La delegación de Guatemala continúa ampliando su cosecha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Este domingo, José Varela y David Choc conquistaron dos medallas de bronce en la modalidad de lucha grecorromana.
Varela se quedó con el tercer lugar en la categoría de 67 kilogramos tras imponerse con autoridad 8-0 al puertorriqueño Juan Díaz en el combate por la medalla, asegurando su lugar en el podio.
Poco después, David Choc también celebró una presea de bronce al derrotar al dominicano Starlin Laguerre en el duelo por el tercer puesto de la categoría 77 kilogramos.
Con estas dos nuevas preseas, los nuestros siguen incrementando su medallero en Santo Domingo 2026, gracias a una destacada jornada para la lucha grecorromana nacional.