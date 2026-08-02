Liverpool pierde ante Leeds tras dejar escapar una ventaja de dos goles en amistoso

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El Liverpool cayó 4-2 frente al Leeds United, que protagonizó una espectacular remontada en la segunda mitad para conquistar la Serie de Verano de la Liga Premier en Estados Unidos.

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El conjunto dirigido por Andoni Iraola tomó el control desde el inicio y abrió el marcador al minuto 7, cuando Luke Chambers aprovechó un balón servido tras un taconazo de Milos Kerkez tras un tiro de esquina para definir libremente dentro del área.

Antes del descanso amplió la ventaja con una gran acción colectiva en la que Trey Nyoni cambió de frente para Jeremie Frimpong, quien asistió a Florian Wirtz para el 2-0.

Todo cambió tras el descanso. Daniel Farke movió el banquillo del Leeds y la reacción fue inmediata. Brendan Aaronson descontó al 60 al aprovechar un error de Milos Kerkez en la salida. El empate llegó al 71 gracias a Dominic Calvert-Lewin, que definió dentro del área tras un balón prolongado.

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Solo dos minutos después, Aaronson volvió a aparecer en la jugada y Sean Longstaff marcó con un potente remate para consumar la remontada. En la recta final, Calvert-Lewin firmó su doblete al empujar el balón tras otro envío largo y sentenciar el 4-2.

Pese a la derrota, el alemán Wirtz fue de lo más destacado de los reds con un gol y una actuación convincente tras su regreso del Mundial. En cambio, Kerkez quedó señalado por el error que inició la reacción rival.

Con este triunfo, el Leeds se proclamó campeón de la Serie de Verano de la Premier League, mientras que el Liverpool sufrió su primera derrota de la pretemporada, luego de vencer a Sunderland y Wrexham.