El neozelandés Tim Payne se estrenó con golazo en la liga de Paraguay

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Tim Payne no tardó en meterse en el bolsillo a la afición de Olimpia. El mundialista con Nueva Zelanda tuvo un debut soñado al marcar un golazo en la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu, por la tercera jornada del Torneo Clausura de Paraguay.

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El lateral derecho ingresó al minuto 68 y apenas 13 minutos después se estrenó como goleador con el club más laureado del futbol paraguayo. Recuperó el balón en el mediocampo, se apoyó en una pared con el argentino Franco Alfonso y sacó un potente remate desde la media luna, imposible para el arquero Carlos Servín.

La anotación desató la ovación de los aficionados en el estadio Defensores del Chaco, que celebraron con entusiasmo la primera aparición del futbolista de 32 años con la camiseta del decano.

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Payne fue una de las revelaciones del Mundial 2026, no solo por su desempeño con Nueva Zelanda, sino también por el fenómeno que generó en redes sociales.

Antes del torneo tenía menos de 5 mil seguidores en Instagram, pero una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", elevó su cuenta a más de 5 millones de seguidores en pocas semanas.

Mira aquí el golazo del neozelandéz

EL GOL DE TIM PAYNE EN SU ¡¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

Ese impacto también influyó en su llegada a Olimpia. El presidente del club, Rodrigo Nogués, reconoció que el fichaje del neozelandés forma parte de la estrategia para ampliar la proyección internacional de la institución.

*Con información de AFP