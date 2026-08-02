¿Por qué el Ejército y la PNC transitan en vehículos pitbull y llegaron a El Gallito?

-

El plan Anillo de Contención de la PNC inició este domingo e incluyó recorridos en zonas priorizadas de la capital.

OTRAS NOTICIAS: Taxistas anuncian manifestación para este lunes 3 de agosto

Desde tempranas horas, Ejército y Policía Nacional Civil (PNC) recorren las calles de varios sectores de la capital por medio del plan operativo Anillo de Contención.

El operativo incluye el despliegue de vehículos tácticos tipo pitbull en monitoreos y rondas para apoyar los puestos de control ubicados en la 13 calle y avenida Elena, en la zona 3.

Las intervenciones se llevan a cabo en el barrio El Gallito, así como en las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, entre otros puntos priorizados.

Inspección de vehículos en la zona 3, como parte del plan operativo Alta Contención.



Video: PNC pic.twitter.com/W0tc39rhxL — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) August 2, 2026

"El objetivo del operativo es ejecutar órdenes de captura, prevenir hechos delictivos y localizar ilícitos mediante presencia policial permanente y controles estratégicos en áreas consideradas de atención prioritaria", informó la PNC.

Ahora



Información preliminar



En cumplimiento al plan Anillo de Contención policías de la #SGAIA, en coordinación con el Ejército de Guatemala, realizan intervenciones, recorridos de seguridad e instalación de puestos de control en el barrio El Gallito, zona 3, pic.twitter.com/c52WhIP9vJ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2026

Recorridos de la PNC y Ejército en la zona 3 em patrullas y vehículos tipo pitbull.



Video: Wilder López pic.twitter.com/ldZvpewbJF — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) August 2, 2026