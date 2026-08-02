¿Quién era “Gorgojo”, el señalado cabecilla de la MS asesinado en el Preventivo?

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Alias "Gorgojo", asesinado este domingo junto a su esposa en las instalaciones del preventivo de la zona 18, fue relacionado con varios hechos delictivos.

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", cuyo nombre aparece en investigaciones relacionadas con narcotráfico, sicariato y disputas entre estructuras criminales, murió este domingo 2 de agosto durante un ataque armado ocurrido en el Preventivo para Hombres de la zona 18.

El Sistema Penitenciario (SP) confirmó la muerte de Ortiz Romero y lo identificó como vinculado con la Mara Salvatrucha (MS). En el mismo hecho murió su esposa, quien se encontraba en el centro carcelario durante el horario de visitas.

El ataque ocurrió en el Anexo B y también dejó herido a un guardia penitenciario, quien reaccionó para repeler la agresión.

Sede del centro preventivo de la zona 18. Hoy un privado de libertad fue asesinado en su interior.



Video: Wilder López pic.twitter.com/RbUQTPDXIU — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) August 3, 2026

Tras el hecho, las autoridades aislaron a los privados de libertad identificados como presuntos involucrados, mientras se desarrollaban diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Pero ¿quién era "Gorgojo" y por qué su nombre había cobrado relevancia en las investigaciones de las fuerzas de seguridad?

Capturado por narcotráfico

Ortiz Romero fue capturado el 6 de febrero de 2024 durante una serie de allanamientos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

En ese momento tenía 46 años y las autoridades lo identificaron como líder de una estructura investigada por actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Su detención se produjo en Colinas de Minerva III, zona 11 de Mixco, y obedecía a una orden por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.

Las primeras investigaciones también establecieron vínculos entre Ortiz Romero y miembros de Los Caradura, estructura relacionada con el comercio de cocaína y metanfetaminas en El Gallito, zona 3 capitalina, y otros sectores.

Un vehículo del MP llega al preventivo de la zona 18 para atender el asesinato de Carlos Ortiz, alias Gorgojo. (Foto: Wilder López/Soy502)

De Los Caradura a la MS

Conforme avanzaron las investigaciones, el nombre de "Gorgojo" empezó a aparecer dentro de una trama más amplia relacionada con la disputa por el control del narcomenudeo.

Informes policiales divulgados posteriormente lo identificaron como uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha y lo relacionaron con la ruptura de una alianza que habría existido entre la MS y Los Caradura.

Según las pesquisas, ambas estructuras habrían mantenido acuerdos relacionados con actividades ilícitas, pero las diferencias entre sus integrantes terminaron por desencadenar una disputa.

Las investigaciones policiales señalaron a Ortiz Romero como uno de los personajes detrás de ese rompimiento y lo ubicaron bajo las órdenes de Jorge Yahir de León Hernández, alias "El Diabólico", identificado como uno de los dirigentes de la MS.

Una disputa por el narcomenudeo

Las diferencias habrían provocado una recomposición de las alianzas criminales y una serie de hechos violentos en distintos puntos de la capital.

En medio de esas disputas también aparece el nombre de Francisco Édgar Domínguez Higueros, identificado por las investigaciones como dirigente de Los Caradura, asesinado en junio de 2025 en un sótano de la zona 10.

Domínguez Higueros fue asesinado en junio de 2025 en un sótano de la zona 10. (Foto: redes sociales)

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Según las pesquisas policiales divulgadas en 2025 y 2026, Ortiz Romero habría pasado de mantener vínculos con integrantes de esa estructura a convertirse en uno de sus rivales.

La pugna habría estado relacionada principalmente con el control de puntos de venta de droga y otros negocios ilícitos.

PNC le atribuía decenas de ataques

Tras su captura, investigadores de la PNC colocaron a "Gorgojo" al frente de una estructura de sicarios que habría operado principalmente en las zonas 3, 7 y 10 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la investigación policial, varios ataques perpetrados por la estructura estaban relacionados principalmente con disputas por narcomenudeo, rivalidades entre pandillas y ajustes de cuentas.

Las pesquisas también señalaban que Ortiz Romero continuaba girando instrucciones desde prisión. (Foto: Redes sociales)

Vinculado a caso de cinco desaparecidos

Otro de los casos en los que apareció su nombre fue la desaparición de cinco hombres que salieron de un centro nocturno de la zona 9 capitalina el 5 de enero de 2024.

Se trata de César Alexander Alemán Ramírez, Brandon Stefan Enríquez Alarcón, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, José Guillermo Marroquín Conde y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj.

Las investigaciones policiales posteriores señalaron a "Gorgojo" como el presunto responsable de ordenar la muerte de las víctimas.

Por el caso de los jóvenes desaparecidos en la zona 9, investigacioens señalaron a "Gorgojo" como responsable de ordenar la muerte de las víctimas. (Foto: Archivo/Soy502)

Las autoridades manejaron además la hipótesis de que los cuerpos habrían sido trasladados hacia El Gallito y posteriormente destruidos. Estos extremos forman parte de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades y no constituyen por sí mismos hechos establecidos mediante sentencia.

Muere dentro del Preventivo

Más de dos años después de su captura, Ortiz Romero murió este domingo durante un ataque armado dentro del mismo sistema carcelario donde, según las investigaciones de la PNC, continuaba ejerciendo influencia sobre su estructura.

El SP confirmó que en el ataque también murió su esposa y un guardia penitenciario resultó herido.

Los privados de libertad identificados como presuntos involucrados fueron aislados y quedaron a disposición de las autoridades.