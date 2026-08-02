¡Chocan de frente! Percance vial en Fraijanes deja seis personas heridas

Tras el accidente, seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales debido a que resultaron con golpes y heridas.
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Durante la tarde de este domingo 2 de agosto, Bomberos Municipales Departamentales atendieron a varias personas en Fraijanes debido a un percance vial en el que se vieron involucrados un microbús y un vehículo particular.
Por causas que aún no se establecen, ambos vehículos colisionaron de frente en el kilómetro 22 de esta ruta, dejando al menos seis personas con heridas y golpes que necesitan de atención médica.
Tras estabilizar a las víctimas del accidente, fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y una ambulancia municipal de Fraijanes para brindar apoyo tras el accidente.
El paso quedó obstruido debido a que el percance sucedió a mitad de la vía, por lo que se recomienda precaución a quienes transitan por el área.