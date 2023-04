La guatemalteca que comparte el mundo de la discapacidad auditiva

Lia Santos destacó el día de su graduación de Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Rafael Landívar, al ser reconocida Cum Laude, siendo la primera estudiante con discapacidad auditiva en recibir la distinción por su talento.

Georgina, como la llaman sus allegados, tiene 25 años y es sorda profunda de nacimiento, sus ganas de crear conciencia acerca de la importancia de la inclusión la han llevado muy lejos.

A través de sus redes sociales muestra su vida con su condición y educa con el fin de que más personas puedan comunicarse con quienes, por diversas circunstancias, no pueden oír.

"Mis papás se dieron cuenta que era sorda cuando tenía 8 meses, buscando las mejores opciones para mí recibí un implante a los 7 años, luego recibí terapias, estudié solo por un tiempo en un colegio de sordos porque a mis papás les pareció que era mejor estudiar con oyentes para permitirme aprender a hablar y así avanzar más rápido", dijo Santos en una entrevista con Soy502.

Como persona con implante, la joven vive en dos mundos: el de los oyentes y el de los sordos, su camino no ha sido fácil, sin embargo destaca la importancia de la inclusión para quienes no tienen la oportunidad de escuchar, actualmente dedica sus redes sociales al tema y a la enseñanza de lenguaje de señas, con la ayuda de un implante escucha y habla muy bien.

"Me gustaría que comprendan cómo es este mundo porque yo vivo en dos: uno de oyente y otro de sordo. Toda la vida ha sido muy compleja, pues mi acento es diferente, hubo mucha discriminación como ocurre a muchas personas con diferentes tipos de discapacidad, es muy importante la empatía, la inclusión y la convivencia para que no seamos ignorados".

En el colegio se graduó de bachiller donde estuvo en el cuadro de honor con Magnum Cum Laude, también participó en el certamen "Miss Guatemala Latina 2021", donde recibió los títulos de "Miss Región Central" y "Miss Belleza con Propósito", además tiene su propio negocio de diseño llamado "Deux Moon".

La guatemalteca contó que recibió una terapia para aprender a sacar su voz y una de pronunciación para corregir y estructurar las palabras. "No fue fácil, fueron aproximadamente 11 años de terapias".

En la universidad los maestros tuvieron que apoyarla con modificar ciertos aspectos en la dinámica de sus clases, pues al hablar de espaldas no podía entender vocabularios complejos, pero siempre preguntaba.

En cuatro años aprendió el lenguaje de señas luego de estar en una relación donde la familia de su expareja era sorda, esto la llevó a conocer otro mundo que considera de vital importancia.

Ahora está en busca de su maestría: "Dicen que no es fácil pero es un reto para mi.... muchos sordos abandonan el estudio porque cuesta mucho y no encuentran apoyo porque se debe hacer un doble esfuerzo, me gusta que vean que podemos estudiar, podemos trabajar y somos capaces de hacerlo", explicó.

Su emprendimiento de diseño llamado Deux Moon Gt lo considera "un logro para una persona con discapacidad y ha sido una lucha, muchos se rinden".

La guatemalteca envió un poderoso mensaje

"Un consejo muy importante para los maestros acerca de los estudiantes con discapacidad auditiva es, que tengan en cuenta que hacemos un doble esfuerzo, se necesita más vocabulario, al no entender una palabra técnica es más complejo. Apoyar a sus estudiantes a buscar estos conceptos ayuda a esforzarse más, muchos sordos abandonan el estudio porque no encuentran apoyo, no den la espalda en clase hacia la pizarra, como personas con discapacidad nosotros leemos los labios. A sus alumnos oyentes aconséjenlos para que tengan empatía, compañerismo, respeto, hay mucha discriminación por desconocimiento del tema", concluyó.

