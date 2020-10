La poeta guatemalteca Vanessa Tahay destacó entre los "10 latinos menores de 30 años que inspiran" en Estados Unidos y el mundo, según la BBC

Ya sean inmigrantes o nacidos en el país, estos jóvenes "son un motor de la economía, vanguardia de la cultura y polo de influencia en la política", expresó el medio británico al presentarlos en este ranking.

Según el medio, ellos fueron seleccionados por periodistas de BBC Mundo en Miami, con la ayuda de compañeros de Telemundo, Univision, Latino USA/ Futuro Media, LA Times, Pero Like, Radio Ambulante/ NPR y The Washington Post podcast.

Vanessa Tahay y su poesía. (Foto: Teen Vogue)

Tahay, de 20 años, es parte del listado, pues es una destacada poeta, nacida en Totonicapán, Guatemala. "Un lugar muy bonito cerca de las montañas", según describió la escritora.

Acerca de su inicio en la poesía dijo al prestigioso medio:

"Tenía 10 años cuando nos venimos a Estados Unidos. Al principio fue muy raro escuchar que la gente hablaba este idioma. En la escuela leía libros en inglés aunque al principio no entendía nadita de nada. Leía y leía y así me fui enamorando del idioma y de leer".

Vanessa migró en Estados Unidos a los 10 años. (Foto: Vanessa Tahay)

"Mis tíos me decían que uno tiene que escribir su historia para no olvidarse de su origen. Entonces empecé a escribir mi historia. Y sin saberlo, estaba escribiendo poesía. No podría vivir sin escribir un poema. Me gusta porque es la forma en que me puedo expresar. Tengo un poema que se titula 'Traducción', que dice que uno no se siente ni de aquí ni de allá. Y ahorita estoy trabajando en un libro".

"También me subo a los escenarios porque soy una "spoken word poet" (poeta de la palabra hablada). Mi plan es seguir trabajado para juntar el dinero para pagarme la universidad. Quiero sacar mi doctorado en inglés y regresarme a Guatemala para abrir una escuela en mi aldea y enseñarle inglés a los niños, dijo acerca de cómo planea su futuro.

Junto a ella nombraron a:

Stefania Arteaga, 25 años (El Salvador), defensora de los migrantes.

Nalleli Cobo, 19 años, (Estadounidense de origen mexicano-colombiano) defensora del medioambiente.

Diana Danelys De Los Santos, 29 años, (Dominicana-estadounidense) compositora, intérprete, actriz, artista conocida como "Amara La Negra".

Arturo Elizondo, 28 años, (Mexicano-estadounidense) emprendedor tecnológico.

Sabrina González, 27 años, (Cubana-estadounidense) científica.

Luis Hernández, 18 años, (Dominicano-estadounidense) activista contra las armas.

Lina Hidalgo, 28 años, (Colombiana estadounidense) jueza.

Ashton Mota, 16 años, (Dominicano estadounidense) defensor de los derechos de las personas transgénero.

Ilyich Rivas, 27 años ,(Venezolano-estadounidense) director de orquesta.

(Foto: BBC)

