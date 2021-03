Bibi la Luz González, es la fundadora y directora de la organización "Come mejor Wa'ik", la cual busca reducir la malnutrición en el país.

Recientemente, González fue nombrada como una de las seis líderes mundiales que inspiran, por el Foro Económico Mundial, y una de las cinco pioneras liderando la equidad, según la cadena estadounidense NBC.

La licenciada en estudios internacionales, con maestría en economía política internacional y enfoque en desarrollo, compartió estas menciones junto a personalidades como la doctora Neema Kaseje, cirujana de Médicos sin Fronteras; Jacinda Kate Laurell Ardern, primera Ministra de Nueva Zelanda; Ngozi Okonjo-Iweala, directora de Organización Mundial del Comercio; Amanda Gorman, poeta que participó en la toma de posesión de Biden; y Avesta Rastan, diseñadora científica y animadora, entre otras.

Acerca de cómo fue incluida como parte de estos prestigiosos listados, la guatemalteca contó a Soy502:

"La semana pasada recibí un correo electrónico de parte de una representante de las fundaciones del Foro Económico Mundial, quien me informó su motivación para incluirme en su artículo sobre las seis mujeres que inspiran (3 de Young Global Leaders y 3 de Global Shapers), ambas son comunidades del Foro, de las cuales yo soy parte de la última. Quedé asombradísima y muy agradecida de que pensaran en mí y dedicaran espacio a la causa en la que he trabajado por años".

"Luego, a través de un chat grupal, una amiga mandó el link de la nota de NBC, donde mencionaba que también estaba allí, fue alucinante estar a la par de mujeres que admiro tanto, conocidas por su trabajo. Aún no sé cómo se enteraron de mi pero estoy más que feliz, agradecida, y apreciada, me motivan a seguir y sé que estoy en el rumbo correcto... ahora, toca darle con todo, de forma sensata, participativa, y con mayor impacto", agregó.

Acerca de Bibi la Luz, el Foro Económico Mundial escribió:

"Bibi La Luz González fusiona la seguridad alimentaria, la sostenibilidad climática y los derechos humanos. En 2020, Bibi y su organización, "Come mejor Wa'ik" (Eat Better Wa'ik), recibieron el premio a los "héroes de la pandemia en Guatemala" por su trabajo al proveer canastas de alimentos saludables y nutritivos a comunidades rurales y urbanas. La campaña apoyó muchas familias y ayudó a reducir el desperdicio de alimentos y el uso de plástico. Eat Better Wa'ik se dedica a crear conciencia alimentaria y a luchar para reducir la malnutrición, a través de la creatividad y la inclusión de muchas maneras: con educación, liderazgo ejemplar y programas empresariales. La organización se multiplicó en 2020. Ahora trabaja en crear un programa de colaboración a escala, para emprendedores que trabajan a favor del clima y los derechos humanos: usando menos huella de carbono mientras implementan salarios dignos. A través de programas educativos y talleres, Eat Better Wa'ik ha llegado a más de 8 mil estudiantes en Centroamérica y Norteamérica, alentando a las escuelas a dar comidas más saludables y sostenibles".

Lee el artículo del Foro Económico Mundial aquí.

NBC News escribió

"Bibi la Luz González, fundadora de "Come mejor Wa'ik" (Eat Better Wa'ik), una organización sin fines de lucro en Guatemala, tiene la misión de combatir la malnutrición a través de la educación y la economía. Ella se enfoca en familias urbanas de ingresos medios a bajos, ayudando a los padres a tomar decisiones informadas sobre los alimentos y nutrientes que consumen y cómo alimentan a sus hijos...".

Lee el artículo de NBC News aquí.

El Foro Económico Mundial es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, que se celebra anualmente en el Monte de Davos, Suiza, donde se reúnen los principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, periodistas e intelectuales selectos, para analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, entre ellos, la salud y el medio ambiente.

"Come Mejor Wa'ik"

Esta es una organización que busca reducir la malnutrición a través de la educación, la economía, la agricultura sostenible, el consumo creativo y la tecnología. Se enfoca en seguridad alimentaria, sostenibilidad climática y derechos humanos.

