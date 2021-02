Artista guatemalteca realizará exposición de arte en Japón

La artista visual guatemalteca, Paula Nicho, realizará una exposición en el Northern Alps Art Festival -NAAF (Festival de Arte de los Alpes del Norte) en Japón.

Nicho presentará cinco cuadros y un mural en telar que 4 metros de largo por 2 y medio de ancho.

Mural que se presentará en Japón de la autoría de la guatemalteca Paula Nicho. (Foto: NAAF)

"Pintaba y dibujaba todos los días, incluso antes de que comenzara esta situación, sin embargo, durante esta pandemia, he seguido trabajando y solo paro cuando tengo cosas qué hacer en casa", explicó la guatemalteca en una entrevista con con la organización del evento de arte.

(Foto: NAAF)

La segunda edición, que se celebra anualmente en la ciudad de Omachi, prefectura de Nagaro, rendirá homenaje este 2021 a la naturaleza bajo el concepto "Agua, Madera, Suelo, y Cielo" y se llevará a cabo del 21 de agosto al 10 de octubre de 2021.

(Foto: NAAF)

Paula conoce la ciudad que la abre de nuevo las puertas para dar a conocer más de su obra, acerca de su inspiración para las piezas que presentará en el país asiático dijo:

"Me inspiré mucho en Omachi, me gustaría mostrar lo que vi: montañas, plantas y animales, en una pintura panorámica. Recuerdo bien que no hay hojas en los árboles. Me sorprendió mucho escuchar que se despojaban de todas sus hojas en invierno, vi muchos animales que no existen en Guatemala, así que voy a dibujarlos, además de montañas, y agregaré algunas sombras de personas y casas en ellos".

Paula Nicho nació en 1958 en San Juan Comalapa, Chimaltenango, su arte ha sido expuesto en Ottawa, Canadá y en ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Chicago y Washington, Estados Unidos.

En el NAAF participarán 41 artistas de 14 países del mundo. Ingresa aquí para conocer el festival.

