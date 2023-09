Guatemalteca se hace viral en EEUU por su respuesta acerca del dinero en las citas

-

Una guatemalteca se hizo viral en Estados Unidos por su curiosa respuesta acerca de las citas y cuánto dinero debía tener un hombre si quería enamorarla.

OTRAS NOTICIAS: El evento paranormal que ocurrió en plena entrevista de tv

Durante una encuesta hecha para el canal de youtube llamado "The Desirable Truth" (La deseable verdad), para el episodio número 69, "Explorando el lado obscuro del romance moderno", una guatemalteca sorprendió por su inesperada respuesta acerca de cuánto debería ganar un hombre para salir con él en una cita.

El entrevistador abordó a la joven en las calles de Brickell, Miami, Florida; ella resultó ser guatemalteca y la única latina en responder. Esta fue su conversación:

"¿Cuántos años tienes?"

"21".

"¿De dónde eres?"

"De Guatemala".

"¿Qué buscas en un hombre ahora mismo?"

"Qué sea gracioso y me trate bien".

"¿Y acerca del dinero?"

"Mmm, ¡no me importa!"

"¿En lo absoluto?"

"No".

"¿O sea que él no tiene que hacer 100k?"

"No".

"Digamos que tú haces 100k, ¿cuánto tiene qué hacer él?"

"No me importa. Realmente no me importa el dinero".

"¿Qué te importa entonces?"

"Su personalidad".

"Digamos que quiero llevarte a una primera cita, ¿a dónde te gustaría ir?"

"Tal vez a comer algo, no lo sé, a un restaurante".

"¿Qué pasa si te digo '¿vamos a Burger King?'?"

"Está bien, ¡me encanta Burger King!"

"¿Cuál es tu plato favorito del menú?"

"Una hamburguesa, de verdad no me importa".

"¿Qué te hizo tener esa mentalidad?"

"No lo sé. Mis padres me educaron bien, así que nunca me importó el dinero".

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar: "Viajaré a Guatemala hoy", "Soy de Guatemala, todavía tenemos esa mentalidad", "Yo buscando cuál es el costo de vida y los requerimientos para la visa en Guatemala" y "¿Cuánto cuesta un boleto aéreo?", fueron algunas de las opiniones.

Algunos abordados sí pensaron en la importancia de la estabilidad económica de la pareja, es por ello que la joven generó debate al sorprender con sus respuestas, carisma y sencillez.

MIRA EL VIDEO:

#love #relationships #onlinedating #relationshipgoals #fyp #single #relationship #moderndating #thedesirabletruth ♬ original sound - The Desirable Truth @thedesirabletruth Thoughts ❓ #dating

LA HISTORIA COMPLETA: