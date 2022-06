La guatemalteca que sobrevivió a la tragedia de los migrantes en Texas

Una joven guatemalteca relata que su hermana sobrevivió a la tragedia en San Antonio Texas, pero aún desconoce su paradero.

EN CONTEXTO: Los aterradores detalles que rodean la muerte de 50 migrantes en Texas

Una guatemalteca que viajaba en el furgón que fue abandonado en San Antonio Texas, Estados Unidos, el recién pasado lunes 27 de junio, logró sobrevivir a la tragedia, según confirmó una hermana de la joven llamada Esmeralda, quien la esperaba en EEUU.

De acuerdo con Esmeralda, su hermana le indicó a través de mensajes de WhatsApp que ya se encontraba en Laredo Texas, que no se preocupara y que les quitarían el teléfono, pero que ella llamaría cuando pudiera.

Posteriormente, la persona que se encargó de cruzar de Guatemala a México a la joven, le informó a Esmeralda que la connacional viajaba en el furgón en el que fueron encontrados 53 migrantes fallecidos.

"El me dijo lo siento, ella ahí iba en ese tráiler, yo nunca pensé que esto iba a pasar y dos veces me lo confirmó él", aseguró Esmeralda en sus declaraciones a la cadena Telemundo.

Está viva pero desaparecida

Horas más tarde, Esmeralda recibió una llamada de la misma persona que cruzó a su hermana hacia México, quien le indicó que su familiar había sido encontrada viva.

"Escapé y estoy bien...No se dónde está, no sé quien la tiene, yo no sé, a lo mejor necesita atención médica, no sé su estado de salud, solo sé que ella escapó", afirmó Esmeralda.

Finalmente señaló que le pide al supremo creador que le permita poder encontrar y abrazar a su hermana.

Esmeralda espera poder encontrar a su hermana y abrazarla, pero por el momento desconoce su paradero. (Foto: captura de video de Telemundo)

El furgón abandonado el lunes

Este miércoles se confirmó que 53 migrantes murieron asfixiados en un camión que fue descubierto en San Antonio Texas, Estados Unidos. De ellos. 40 eran hombres y 13 mujeres de distintas nacionalidades.

Medios internacionales confirmaron que las personas encontradas en el furgón fueron rociadas con "sazonador de carne" para ocultar el olor y que la carga pasara desapercibida para los autoridades estadounidenses.

Por este caso ya fue detenido un hombre identificado como: Homero Zamorano de 45 años, quien fue localizado en un campo cercano al vehículo pesado.