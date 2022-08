Guatemalteca se une al elenco de "Despierta América" en Estados Unidos

Loraine Quinto sorprendió con la noticia de su integración al elenco del programa hispano transmitido en Estados Unidos "Despierta América en Domingo".

La guatemalteca es a partir de ahora integrante del show que se transmite el fin de semana por la cadena Univisión, logrando una importante exposición para el país a nivel internacional.

Loraine fue sorprendida por el crew cuando los conductores le informaron en pleno show en vivo que desde ahora formaría parte como corresponsal, provocando que afloraran las emociones de la exreina de belleza.

A través de un emotivo mensaje describió su sentir ante este nuevo salto a su carrera donde promete destacar a su tierra:

"Guatemala dice presente en el extranjero para la cadena más importante de Estados Unidos, no quepo de la emoción, no quepo de la felicidad y ¡gratitud!".

Durante su primera aparición oficial los compañeros también le dieron una cálida bienvenida dedicando un espacio para presentarla formalmente y pedirle su impresión al respecto:

"Loraine Quinto es la nueva integrante de Despierta América en Domingo. Loraine buscó de muchas maneras cumplir su sueño y así lo logró. Ahora es la nueva integrante, ¡Bienvenida a nuestra familia!".



"Yo te pregunté unas semanas atrás ¿cuál es tu mayor sueño?", cuestionó Raúl, uno de los presentadores, cuando aún no le habían informado que sería su nueva compañera de equipo. En el set transmitieron un video donde la guatemalteca contó qué sentiría si formara parte de un programa más allá de sus fronteras.

"Sería una nave, serías genial, así que si hay un productor de televisión en México, Estados Unidos, por favor, ¡háganme casting!", se escucha.

"Me llamó Univisión es algo que me llena el alma, me siento muy agradecida con Dios, en mis sueños siempre había pensado un canal extranjero, es un honor tirarme a un programa internacional", expresó en otro en vivo que realizó para dar la noticia y que también se transmitió en el programa.

"Gracias por ver algo en mí que pueda aportar a esta gran familia, gracias, es un sueño para mí y no soy Loraine Quinto, es Guatemala representada", dijo al recibir la impresionante noticia.

Loraine participó en Miss Guatemala en 2013 ganando el segundo lugar y fue coronada como Miss Mundo, viajando a Indonesia. Trabajó ocho años como presentadora en un programa matutino guatemalteco.

"Decidí despedirme en febrero, literal, dando un salto de fe, hice un en vivo esa noche porque la gente me estaba preguntando qué iba a hacer y dije: 'no sé, si hay alguien aquí, háganme casting', incluso envié un mensaje a Univisión desde Instagram y escribí: 'hola, perdón, yo sé que es una locura escribir aquí pero si quisieran mi demo lo puedo enviar'", contó y al parecer su dio acción dio resultado.

